Allicias förslag: Bygg hundrastgård i centrala parken

Vimmerby saknar en hundrastgård dit hundägare kan komma och låta sina hundar springa av sig samtidigt som ägarna kan träffas och ha socialt utbyte. I ett medborgarförslag föreslår Allicia Artmark att kommunen ska bygga en rastgård i Kungsparken. – Man skulle få träffa folk, hundarna springa av sig, och det är i princip underhållsfritt, säger Allicia.

Ofta passerar Allicia Artmark Kungsparken i Vimmerby på sina hundpromenader och det har slagit henne att parken borde kunna nyttjas mer av Vimmerbyborna.

– Jag har tänkt många gånger när jag går förbi parken där att det är tråkigt att det inte är mer än en park egentligen. Först tänkte jag att man kanske kunde ha något som discgolf eller lite djur på sommaren, men så kände jag att allt det måste underhållas och kostar pengar, berättar Allicia Artmark.

Under ett besök hos svärföräldrarna i Stockholm slog det henne att det borde finnas en hundrastgård i Vimmerby, och att det skulle vara perfekt i Kungsparken.

– Jag har hundar, och vart man än vänder sig i centrala Stockholm så finns det en rastgård. Det är så himla skönt. Det finns trivselregler vid ingången, och när man låter hundarna springa av sig så träffar man folk.

Gjort grundlig research

Efter att Allicia fick igen gjorde hon grundlig research och försökte ta reda både på vad det skulle kunna kosta att uppföra en rastgård, och hur liknande projekt där ett medborgarförslag om hundrastgård blivit verklighet fungerat.

– Den enda nackdelen jag kan hitta är att det kostar att sätta upp stängsel. Sedan är underhållet minimalt, samtidigt som det gör att nedskräpningen av hundbajs minskar i resten av staden. Det finns redan soptunnor, belysning och bänkar. Det enda som behövs är stängsel, säger hon och tillägger att inhägnaden skulle kunna ligga en bit bort från lekparken, ifall något barn är rädd för hundar.

I det medborgarförslag som Allicia skickat in till kommunen trycker hon även på att rastgården skulle kunna bli ett socialt lyft för hundägare i Vimmerby.

– Många i Vimmerby har hund, men det är inte lika stor gemenskap mellan hundägare som det är i t.ex. Hulstfred och Västervik. Jag vet många andra hundägare som också saknar det här. Man skulle kunna komma dit när man exempelvis är ny hundägare och behöver trips om koppelträning eller möten med andra hundar. Jag tror det skulle kunna bli en jättebra mötesplats för hundägare!