BILDEXTRA: Julmarknad och stämning i massor i Nyshult

Josefin Karlsson på Korka Kvarn fanns på plats och sålde allt från marmelader, kola och glögg till vackra tunikor. Foto: Micael Rundberg

Förra årets julmarknad i Nyshult blev en formidabel succé på alla sätt. Med ett utökat antal utställare och ännu fler besökare toppade årets upplaga till och med den.

– Det var supertrevligt och vi är verkligen jättenöjda. Det var mycket folk under hela dagen, och tillsammans med alla utställare blev det en jättebra julmarknad, säger Lovisa Styrbjörn som driver Blomsterträdgården Nyshult.

Brett utbud av mat och hantverk

Under lördagens julmarknad kunde besökarna både ta del av kulinariska delikatesser och hantverk i och kring den julsmyckade butiken. Många tog också tillfället i akt att ta en julfika i kaféet.

– Vi är väldigt tacksamma för att så många utställare hörde av sig och ville vara med i år igen, plus att vi såg en hel del nya ansikten bland utställarna. Det här har verkligen blivit ett återkommande arrangemang som vi kommer fortsätta med. Vi har inte ambitionen att bli gigantiskt stora, utan vill vara den där lite mer intima aktören som kanske erbjuder aningen färre utställare men med väldigt hög kvalitet, säger Lovisa.