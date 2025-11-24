Nu blir det manifestation mot våld på torget i Vimmerby

Kommunen uppmärksammar våld i nära relation med en manifestation. Foto: MostPhotos

Orange week, eller "En vecka fri från våld" som det kallas i Sverige, är här. Nu blir det manifestation på torget.

Under tisdagen den 25 november, på själva "Orange Day", kommer det att arrangeras en manifestation mot våld på Stora Torget i Vimmerby.

Orange Day är en internationell dag instiftad av FN för att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor och flickor. Färgen orange används som en symbol för hopp och en framtid fri från våld.

Under tisdagseftermiddagen blir det en manifestation mot detta på torget i Vimmerby. Kalle Sellbrink kommer att stå för musikunderhållning och det bjuds på kaffe och te.

Under den här veckan uppmärksammas våld i nära relation på olika sätt runt om i Vimmerby.