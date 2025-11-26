Myndighet lägger varsel – så många kan bli av med jobbet

Antalet övertaliga medarbetare på Lantmäteriet har fastställts till 144 personer. Sju av dem är verksamma i Kalmar län och riskerar att varslas på grund av övertalighet. Foto: MostPhotos

Antalet ärenden har minskat rejält och Lantmäteriet lägger ett stort varsel. 144 medarbetare över hela landet, varav sju i Kalmar län, riskerar att bli av med jobbet.

Lantmäteriet varslar om övertalighet över hela landet och har fastställt antalet övertaliga medarbetare till 144 personer, något färre än den tidigare beräkningen på 160 personer, efter risk- och konsekvensanalys och förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. Totalt 144 medarbetare riskerar att bli uppsagda med anledning av att de saknar arbetsuppgifter.

Det är också klart vilka yrkesgrupper som berörs av övertalighet: förrättningsassistenter, arkivutredare, handläggare på ärendemottagningen, funktionschefer, kartingenjörer.

Nu går Lantmäteriet in i en fas där de försöker hitta interna omplaceringar för så många som möjligt. Först när alla möjligheter till omplacering har utretts står det klart hur många medarbetare som sedan måste sägas upp.

”Vi gör vårt yttersta för att hantera situationen så bra som möjligt och ta hand om medarbetarnas frågor och funderingar under omställningsarbetet”, säger Maria Johansson, HR-chef på Lantmäteriet, i ett pressmeddelande.

Så många anställda i länet kan få gå

40 av 49 lokala kontor berörs i olika grad av övertaligheten, men det finns inga beslut om att lägga ner enskilda kontor. Lantmäteriet har lagt varsel för nio län och ett av dem är Kalmar län.

Det finns två kontor i Kalmar län med cirka 30 medarbetare och nu riskerar sju av medarbetarna att förlora jobbet på grund av övertalighet. Varslet är överlägset störst i Dalarnas län och Västra Götalands län.

Bakgrunden till övertaligheten är den långvariga lågkonjunkturen inom fastighetssektorn, som under de senaste tre åren lett till en minskning av inkomna fastighetsbildningsärenden med 25 procent. Det minskade inflödet innebär lägre intäkter i en verksamhet som till stor del finansieras av avgifter.