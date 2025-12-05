Kvinna spelade in hoten – nu döms mannen från Vimmerby

En man från Vimmerby kommun döms för två fall av olaga hot. Foto: MostPhotos

I augusti 2023 hotade en man i 30-årsåldern från Vimmerby kommun en kvinna till livet via sms och telefonsamtal. Nu döms han får brotten, men slipper annan påföljd än att betala skadestånd, eftersom han redan dömts till fängelse och skyddstillsyn för andra brott.

En man från kommunen döms av Kalmar tingsrätt för hot som han i augusti uttalade mot en kvinna i telefonsamtal och via sms. Åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas för två fall av olaga hot, samt betala de 20 000 kronor för kränkning av den personliga integriteten som kvinnan begärde i skadestånd.

Den åtalade mannen har varken erkänt eller nekat till gärningarna, men i målets bevisning finns både SMS och ljudupptagningar av telefonsamtal som styrker åklagarens påståenden.

”Enligt tingsrättens mening är uttalandena sådana att de varit ägnade att framkalla allvarlig fruktan hos målsäganden. Hon har också uppgett att hon blivit rädd.” skriver tingsrätten i sin dom.

Sedan brotten begicks har mannen dömts för andra brott till fängelse i 6 månader samt. skyddstillsyn. Tingsrätten menar att de två fallen av hot som domen gäller bör ingå i den tidigare utdömda skyddstillsynen.

Tingsrätten gör även bedömningen att det första fallet av olaga hot, via sms, inte är så pass allvarligt att kvinnan har rätt till skadestånd. Rätten slår däremot fast att mannen ska betala 8000 kronor i skadestånd till kvinnan för de hot som framförts i ett telefonsamtal.

Eftersom fängelse finns i straffskalan för brotten ska mannen även betala 1000 kronor till brottsofferfonden.