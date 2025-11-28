Ex-partiledaren från länet lanserar egen sill – Ica Maxi i Kalmar först ut

Så här ser det ut på Ica Maxi i Kalmar i dag. Foto: Privat

Den tidigare partiordföranden för Socialdemokraterna och ambassadören från Oskarshamn, Håkan Juholt, ger sig nu in i matbranschen. Han har lanserat sin egen sill och först ut att sälja den är Ica Maxi i Kalmar. – Det är ett småskaligt och passionerat projekt. Jag vill ta tillbaka sillen till tallriken, säger Håkan Juholt till vår tidning.

Oskarshamnaren och journalisten Håkan Juholt blev partiledare för Socialdemokraterna. Han fick aldrig bli statsminister, men efter tiden som partiordförande har Juholt varit ambassadör på både Island och i Sydafrika.

Tidigare i år gav Håkan Juholt ut boken "Silldiplomati" om sin tid som Sveriges ambassadör på Island och i Sydafrika, där han ofta bjöd ministrar och ledare på sill. USA:s tidigare president Bill Clinton är en av många som fått smaka på den egeninlagda sillen.

Nu tar han sin egen sillfascination ett steg längre. I veckan lanserade han "Diplomatens sill" tillsammans med livsmedelsföretaget Paulsson och Harrysson. Naturligtvis blir det också en butik i Kalmar län, som blev först ut att ha den på hylllorna.

– Ja, i dag kommer min egen sill till Ica Maxi i Kalmar. Det här är ett småskaligt och passionerat projekt. Det är dels en fortsättning på berättelsen om silldiplomati och hur jag som ambassadör använt mig av just sillen för att öppna dörrar och berätta om Sverige. Det andra är att det här är min protest. Sillen håller på att utrotas i Östersjön och 90 till 95 procent av sillen som fångas används till att bli djurfoder. Den blir till foder till odlad lax och höns, berättar Håkan Juholt.

"Ett premiummärke"

En utveckling den tidigare S-ledaren inte uppskattar.

– Jag tycker att sillen är ryggraden i vår matkultur. Den ska vi ta tillbaka till tallriken och den ska inte malas till mjöl åt odlade, norska laxar. Jag har tagit fram mitt eget sillmärke för att väcka intresse kring sillen.

Det finns hittills tre varianter och det rör sig om en skärgårdssill, en bryggsill och Håkan Juholts bästa löksill. Skärgårdssillen är gjord utifrån ett recept av Håkan Juholts farmor från 1911.

– Det här är ett premiummärke som skiljer sig från den massproducerade. Allt är gjort för hand i Göteborg efter mina recept. Det är inte Håkan hemma i köket som producerar sillen, men sillen kommer från områden där det är rikligt med sill och där den inte är hotad.

Sillen till "Diplomatens sill" fiskas i Nordsjön.

– Så det är ett klimattänk bakom. Det är en fortsättning på silldiplomatin och en handgriplig protest kan man säga. Den här fina fisken i vår kulturhistoria fiskas nu upp för att bli djurfoder. Så kan vi inte ha det. Den ska tas tillbaka till tallriken.

Annons:

Blir fler butiker i länet

Att släppa sillsatsningen någon månad före jul är förstås uttänkt i förväg.

– Ingen har griljerad skinka på midsommar, men sillen har vi med oss på julen, vid påsken och kring midsommar. Sillen förtjänar respekt och är central i vår matkultur och historia. Sillen är också havets diplomat. Den rör sig i stora hav och stora områden, men den rör sig också på Operakällaren i Stockholm såväl som i ett kök i Vimmerby eller Kalmar. Den finns i alla salonger. Tas den emot väl så hoppas jag komma med nya inläggningar till midsommar.

En gammal journalistkollega från Östran har hört av sig till Juholt under dagen.

– Han säger att det plockas friskt på min hylla på Maxi i Kalmar. Det är jätteroligt.

Blir det fler butiker i länet?

– Ja, vi har gått ut till ett antal butiker i Kalmar län och ett 25-tal butiker totalt. Men man ska komma ihåg att det är ett väldigt småskaligt projekt. Nu vill jag testa marknaden och se hur den tas emot. Själv är jag jättestolt och tycker att det är en otroligt god sill, säger Håkan Juholt.

Det finns även planer på att öppna en e-handel.