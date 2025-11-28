Nu smyckas kommunen med granar – här är alla som skänkt

Årets julgran står nu på torget i Vimmerby. Den kommer i år från Kjell Söderberg i Uveberg. Foto: Pressbild

Nu är kommunens julgranar på plats. Kommunen riktar i år ett särskilt tack till alla vars granar kommit till användning.

Inför första advent och den kommande julhelgen smyckas nu Vimmerby kommun med julgranar och juldekorationer. Kommunens julgranar är på plats och kommunen vill rikta ett varmt tack till alla givare av granar, skriver man på sin hemsida.

Det är Kjell Söderberg i Ulveberg som fått sin ståtliga gran på Stora Torget i Vimmerby. På torget i Södra Vi står en gran från Britt-Louise och Evert Ståhl i Snokebo.

Granen i Gullringen kommer från Sivert Karlsson i Vinketomta och granen utanför Borghaga i Vimmerby är skänkt av Fredrik Iseström i Nyserum. Det är Maria Schultz som skänkt en gran huggen i Hjortbäcken till torget i Storebro.