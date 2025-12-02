Rektorerna svarar på gymnasiekritiken: "Tar er kritik på största allvar"

Rektorerna på Vimmerby gymnasium svarar på kritiken som riktades mot skolan i en insändare. Foto: Arkivbild

I en insändare kritiserade elever på Vimmerby gymnasium skolan för att vara odemokratisk och förminska elevernas åsikter och önskemål. I en replik svarar nu skolans rektorer, Caroline Wohlfart och Anna-Kristina Mäkitalo, på kritiken.

En artikel med elevernas insändare finns att läsa här:

REPLIK: Svar från rektorerna på Vimmerby gymnasium

Tack för er insändare och för att ni delar med er av era upplevelser. Vi vill börja med att säga

att vi tar er kritik på största allvar. Det krävs mod att uttrycka sig offentligt, och ert

engagemang visar att ni bryr er om skolan och om att göra den bättre. Precis det

engagemanget vill vi värna och utveckla.

Samtidigt är det tydligt att vi inte har lyckats nå fram till er med våra intentioner eller med de

möjligheter som faktiskt finns till elevinflytande. Det ansvarar vi för, och det behöver vi

arbeta vidare med.

Ni beskriver att ni ibland möts av ifrågasättanden eller en attityd som får er att känna er som

små barn. Det är en signal som gör oss bekymrade. Vi blir förvånade att ni skriver att

personal inte hälsar i korridorer. Det är verkligen inte vår upplevelse. I enkäter uttrycker ni

elever att ni känner er trygga på skolan och att ni blir sedda. En skola ska präglas av respekt

– i båda riktningarna – och det är uppenbart att vi behöver ta ett gemensamt omtag kring

bemötande och kommunikation.

Läroplanens krav på demokratiska arbetsformer är något vi har en skyldighet att leva upp till.

Vi arbetar aktivt med elevinflytande, men er insändare visar att det inte alltid märks eller

upplevs tillräckligt.

Vi rektorer har kontinuerlig dialog med skolans elevråd, som är elevernas formella kanal för

påverkan. Elevrådet lyfter frågor, förslag och synpunkter direkt till oss, och vi arbetar vidare

med dem i organisationen. Dessutom genomför vi varje läsår elevintervjuer där bland annat

inflytande, delaktighet och arbetsmiljö diskuteras. Syftet är att säkerställa att elevernas

perspektiv fångas upp från flera håll – men vi hör att vi behöver bli bättre på att återkoppla

och synliggöra vad som händer efteråt. Vi kommer därför att bjuda in elevrådet till ett riktat

samtal om hur vi kan göra elevinflytandet både tydligare och mer verkningsfullt.

Beslutet om vissa kommittéer, bland annat festkommittén, handlar om skolans ansvar att

inte arrangera eller indirekt stötta aktiviteter där alkohol kan förekomma. Vi har inte förbjudit

elevkommittéer utan vi uppmuntrar fortfarande er elever att engagera er på olika sätt. Vi har

även erbjudit hjälp i praktiska frågor kopplat till arrangemang även om festkommittén inte är i

skolans regi. Den enda förändringen mot tidigare är att festkommittén inte är med i

skolkatalogen.

Det är olyckligt om ni upplevt att olika budskap har förmedlats kring luciatåget. Syftet har

aldrig varit att vilseleda er, utan snarare ett försök att säkerställa att lussevakan och

luciaceremonin – som är beroende av en stor personalinsats och planering – upplevs som

meningsfulla för de elever som deltar. Vi förstår er känsla av att ni "inte vill ställa upp för

någon som inte ställer upp för er.”

Vår avsikt är det motsatta. Vi anordnar vakan för er skull,

för gemenskapen, och vi behöver därför en öppen dialog för att säkerställa att aktiviteterna

känns relevanta och välkomnande. Vi vill vara tydliga med att lussevakan i sig inte är ett

uppdrag skolan måste utföra. Många andra gymnasieskolor väljer bort detta inslag helt och

hållet, och det finns inget centralt krav på att den ska genomföras. Trots detta värnar vår

skola starkt om att behålla traditionen med lussevaka i anslutning till luciaceremonin.

Anledningen är enkel: vi ser det som en unik och viktig aktivitet för att stärka elevernas

gemenskap och trivsel på skolan. Lussevakan är ett tillfälle där personal och elever

tillsammans arrangerar och skapar förutsättningar för en trevlig kväll och natt, präglad av

många samtal och en stärkande gemenskap, strax innan jullovet. Det handlar om att skapa

ett positivt minne och en vi-känsla.

Tack vare elevrådets arbete och engagemang blir det nu både ett luciafirande och en

lussevaka. Vi uppskattar arbetet som elevrådet lagt ner för att traditionen ska få leva vidare.

En inkluderande skola handlar inte bara om det akademiska, utan i allra högsta grad om hur

ni elever blir bemötta och huruvida era synpunkter faktiskt leder till förändring. Ni elever är

en viktig del av Vimmerby gymnasium, och er röst är nödvändig för att vi ska utvecklas i rätt

riktning.

Vi fortsätter dialogen med elevrådet och uppmanar er att ta kontakt med era

klassrepresentanter och elevrådet för att föra fram era åsikter.

Tack igen för att ni hörde av er.

Rektorerna på Vimmerby gymnasium