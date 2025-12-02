Rektorerna svarar på gymnasiekritiken: "Tar er kritik på största allvar"

En artikel med elevernas insändare finns att läsa här:
REPLIK: Svar från rektorerna på Vimmerby gymnasium
Tack för er insändare och för att ni delar med er av era upplevelser. Vi vill börja med att säga
att vi tar er kritik på största allvar. Det krävs mod att uttrycka sig offentligt, och ert
engagemang visar att ni bryr er om skolan och om att göra den bättre. Precis det
engagemanget vill vi värna och utveckla.
Samtidigt är det tydligt att vi inte har lyckats nå fram till er med våra intentioner eller med de
möjligheter som faktiskt finns till elevinflytande. Det ansvarar vi för, och det behöver vi
arbeta vidare med.
Ni beskriver att ni ibland möts av ifrågasättanden eller en attityd som får er att känna er som
små barn. Det är en signal som gör oss bekymrade. Vi blir förvånade att ni skriver att
personal inte hälsar i korridorer. Det är verkligen inte vår upplevelse. I enkäter uttrycker ni
elever att ni känner er trygga på skolan och att ni blir sedda. En skola ska präglas av respekt
– i båda riktningarna – och det är uppenbart att vi behöver ta ett gemensamt omtag kring
bemötande och kommunikation.
Läroplanens krav på demokratiska arbetsformer är något vi har en skyldighet att leva upp till.
Vi arbetar aktivt med elevinflytande, men er insändare visar att det inte alltid märks eller
upplevs tillräckligt.
Vi rektorer har kontinuerlig dialog med skolans elevråd, som är elevernas formella kanal för
påverkan. Elevrådet lyfter frågor, förslag och synpunkter direkt till oss, och vi arbetar vidare
med dem i organisationen. Dessutom genomför vi varje läsår elevintervjuer där bland annat
inflytande, delaktighet och arbetsmiljö diskuteras. Syftet är att säkerställa att elevernas
perspektiv fångas upp från flera håll – men vi hör att vi behöver bli bättre på att återkoppla
och synliggöra vad som händer efteråt. Vi kommer därför att bjuda in elevrådet till ett riktat
samtal om hur vi kan göra elevinflytandet både tydligare och mer verkningsfullt.
Beslutet om vissa kommittéer, bland annat festkommittén, handlar om skolans ansvar att
inte arrangera eller indirekt stötta aktiviteter där alkohol kan förekomma. Vi har inte förbjudit
elevkommittéer utan vi uppmuntrar fortfarande er elever att engagera er på olika sätt. Vi har
även erbjudit hjälp i praktiska frågor kopplat till arrangemang även om festkommittén inte är i
skolans regi. Den enda förändringen mot tidigare är att festkommittén inte är med i
skolkatalogen.
Det är olyckligt om ni upplevt att olika budskap har förmedlats kring luciatåget. Syftet har
aldrig varit att vilseleda er, utan snarare ett försök att säkerställa att lussevakan och
luciaceremonin – som är beroende av en stor personalinsats och planering – upplevs som
meningsfulla för de elever som deltar. Vi förstår er känsla av att ni "inte vill ställa upp för
någon som inte ställer upp för er.”
Vår avsikt är det motsatta. Vi anordnar vakan för er skull,
för gemenskapen, och vi behöver därför en öppen dialog för att säkerställa att aktiviteterna
känns relevanta och välkomnande. Vi vill vara tydliga med att lussevakan i sig inte är ett
uppdrag skolan måste utföra. Många andra gymnasieskolor väljer bort detta inslag helt och
hållet, och det finns inget centralt krav på att den ska genomföras. Trots detta värnar vår
skola starkt om att behålla traditionen med lussevaka i anslutning till luciaceremonin.
Anledningen är enkel: vi ser det som en unik och viktig aktivitet för att stärka elevernas
gemenskap och trivsel på skolan. Lussevakan är ett tillfälle där personal och elever
tillsammans arrangerar och skapar förutsättningar för en trevlig kväll och natt, präglad av
många samtal och en stärkande gemenskap, strax innan jullovet. Det handlar om att skapa
ett positivt minne och en vi-känsla.
Tack vare elevrådets arbete och engagemang blir det nu både ett luciafirande och en
lussevaka. Vi uppskattar arbetet som elevrådet lagt ner för att traditionen ska få leva vidare.
En inkluderande skola handlar inte bara om det akademiska, utan i allra högsta grad om hur
ni elever blir bemötta och huruvida era synpunkter faktiskt leder till förändring. Ni elever är
en viktig del av Vimmerby gymnasium, och er röst är nödvändig för att vi ska utvecklas i rätt
riktning.
Vi fortsätter dialogen med elevrådet och uppmanar er att ta kontakt med era
klassrepresentanter och elevrådet för att föra fram era åsikter.
Tack igen för att ni hörde av er.
Rektorerna på Vimmerby gymnasium