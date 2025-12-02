Här är huset som toppar listan – är dyrast i Vimmerby kommun

En fastighet för 2,2 miljoner kronor är högst upp på listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun under november månad.

Totalt registrerades tio fastighetsförsäljningar i kommunen i november, med ett snittpris på 1,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under november månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 1,4 miljoner, Vimmerby

Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Ljunggatan 3 i Vimmerby. Priset blev 1 380 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Byggår för huset är 1965 och boarean är 90 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset slutade på 15 500 kronor.

4. 1,5 miljoner, Rumskulla

Övrakulla 153 i Vimmerby har fått nya ägare. Affären blev klar i oktober och köpesumman blev 1 486 000 kronor.

Det gör kvadratmeterpriset till 14 000 kronor.

3. 1,9 miljoner, Vimmerby

Nu har huset på Ulriksdalsvägen 2 i Vimmerby fått nya ägare. Priset blev 1 850 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i oktober. Huset byggdes 1986 och har en boyta på 121 kvadratmeter.

15 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

2. 2,1 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Höganäsgatan 2 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i november och priset blev 2,1 miljoner kronor. Huset byggdes 1966 och har en boyta på 118 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 18 000 kronor.

1. 2,2 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Hultsfredsvägen 12 i Vimmerby är nu klar. Huset är 142 kvadratmeter stort och byggdes 1947. Ägarbytet blev klart i oktober och priset blev 2 175 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 15 500 kronor.