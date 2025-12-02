Allvarliga dumperolyckan anmäld – chefen beskriver vad som hände

Den allvarliga dumperolycka som inträffade i Hultsfreds kommun i förra veckan har nu anmälts till Arbetsmiljöverket. I anmälan framgår det mer detaljerat vad som hände.

Det var vid lunchtid förra tisdagen som larmet kom om att en arbetsplatsolycka hade inträffat vid bergtäkten i Vrånganäs mellan Målilla och Virserum. Framme på platsen kunde blåljuspersonalen konstatera att en dumper lastad med bergmassor hade körde rakt ut i terrängen och delvis vält.

Föraren, en man i 80-årsåldern, togs med ambulans till sjukhus med skador som rapporterades vara allvarliga.

Nu har händelsen anmälts till Arbetsmiljöverket av det ansvariga företaget, och i anmälan framgår lite mer detaljerat vad som hände och hur illa skadad föraren blev.

Fortsatte 25 meter ut i skogen

Följande står att läsa i anmälan, som är skriven av företagets HR-ansvarige:

”Dumperföraren skulle köra med avbaningsmassor ner för en backe och av oklar anledning lyckades inte föraren att svänga i kurvan vid backens slut, fortsatte istället 20-25 m ut i skogen. På väg ut i skogen kör föraren över sten m.m. samt att det välts ett par träd. I samband med detta så välter även flaket på dumpern men hytten står kvar upprätt. En kollega kontaktar 112 som skickar ambulans, räddningstjänst och polis till olycksplatsen. Föraren kan med hjälp själv ta sig till ambulansen där han senare körs till Västerviks sjukhus. Efter undersökning på sjukhuset konstaterades att föraren har fått flertalet skärsår i huvud och i handleden, 5 brutna revben, ett brutet nyckelben samt en punkterad lunga.”