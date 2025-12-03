Influensaepidemin är igång – regionen uppmanar till vaccinering

Nu är årets influensasäsong i Kalmar län. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Influensaepidemin är igång i Kalmar län. I länet ökar nu antalet diagnostiserade fall. Smittskyddsläkaren betonar nu vikten av att alla som rekommenderas vaccination går och vaccinerar sig.

För två veckor sedan meddelade Folkhälsomyndigheten att årets influensasäsong är inledd. I Kalmar län är fallen fortfarande på en låg nivå, men ökade under förra veckan.

Fallen är spridda över länet och förekommer i alla åldersgrupper, meddelar Region Kalmar län. Nu väntas antalet smittade personer öka de kommande veckorna.

Personer som är 65 år eller äldre och de som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka rekommenderas att vaccinera sig mot influensan.

– Det är absolut inte är för sent att vaccinera sig och jag vill betona vikten av att alla som rekommenderas vaccin går och vaccinerar sig. Det är viktigt att vaccinera sig eftersom vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död, säger Arsene Nzobandora, biträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län.