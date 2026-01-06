KARTLÄGGNING: MÄNNEN I LÄNET SOM HAR AVSLÖJATS AV DUMPEN

Fyra män har avslöjats av Dumpen i Kalmar län under 2025. Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Under året har flera män i Kalmar län konfronterats av Dumpen. Bland annat handlar det om en 65-åring i Västervik som berättade för en 14-årig flicka att det inte skulle komma att göra ont ”bara förarbetet var bra” och en 30-åring i Vimmerby som försvarade sig med att hans drömmar om barnet och de onanifilmer han skickade till henne bara var ”rollspel”.

Dumpen startade 2021 och är en nyhetssajt med fokus på sexuella övergrepp på barn. Enligt sajten själv är deras primära fokus de barn som förövare har utsatt för sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och grooming.

På sin sida publicerar Dumpen, som drivs av Patrik Sjöberg och Sara Nilsson, chattar mellan förövare och Dumpens fiktiva barn, som i själva verket är ”fiskare” i form av vuxna skådespelare.

Man filmar även när den utpekade självmant kommer till det som denne tror är ett möte med ett barn, ett barn som den utpekade dessförinnan i chattkonversationer på olika sätt gett uttryck för att vilja utnyttja sexuellt. Även detta läggs ut ocensurerat på sajten.

Kritiserade arbetsmetoder

Dumpens verksamhet och framför allt arbetsmetoder har kritiserats under åren. Dessa har liknats vid medborgarjournalistik och digilantism, där brottsmisstänkta personer hängs ut utan att ha dömts i domstol. Kritiken handlar också bland annat om att det kan drabba oskyldiga, hota anhöriga och potentiellt ligga till grund för att utöva utpressning.

Även polis och åklagare har varit kritiska mot Dumpens metoder eftersom de anses kunna störa utredningar och leda till att bevismaterial förstörs innan polisen kan använda sig av dem. Vissa anklagade personer har också begått självmord efter att ha blivit offentliggjorda på Dumpens hemsida.

Dumpen och deras samarbetspartner Impulskollen har utretts gällande grov utpressning, och Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson har även stämts för grovt förtal och utretts för barnpornografibrott, men ingen av dem har dömts för brottslighet.

Kan vara förtalsgrundande

Själva menar företrädarna för Dumpen att man publicerar namn och bilder på personer som bestämmer möten i sexuellt syfte med det de tror är barn, och man betonar att man inte påstår att personerna har gjort sig skyldiga till eller dömts för brottslighet.

Dumpen publicerar också namn och bild på personer som ”i olika chattforum kontaktar barn i syfte att tillfredsställa sina avvikande sexuella behov”, skriver man.

Publicering av påståenden om att någon kontaktar barn i syfte att sexuellt utnyttja barnet är i sig förtalsgrundande, men kan enligt svensk lag vara tillåtet om det kan anses vara försvarligt, vilket Dumpen anser att det är.

Stort allmänintresse

Om ovanstående är av sådan art att det föreligger ett oavvisligt allmänintresse av att publicera med namn och bild, finns det olika uppfattningar om.

Det är dock ett faktum att Dumpen under fyra år har konfronterat och filmat över 700 personer runt om i landet som har stämt träff med "barn" för att begå planerade sexuella övergrepp på dem.

Vår uppgift är inte att hänga ut enskilda personer. Däremot ser vi det som en viktig uppgift att sätta ljus på detta beteende, att uppmärksamma att våra barn inte är fredade ens här i vår landsbygd – inte för att skrämmas, utan för att medvetandegöra. För detta får allmänintresset anses vara stort och kan inte nog lyftas fram.

Här kommer därför en sammanfattning av de fem fall och män som har fastnat i Dumpens nät i Kalmar län under 2025 – anonymiserat.

***

Västervik, man i 45-årsåldern

Mannen konfronterades när han klev av vid Resecentrum i Västervik efter att ha stämt träff med vad han trodde var en 14-årig flicka.

I sms-konversationer som föregick mötet skrev mannen ingående vad han skulle göra med flickan när de träffades och skickade även bilder till flickan på sig själv när han onanerade. Han beskrev också hur de skulle bada bubbelbad och baka kladdkaka tillsammans. Liksom många andra groomare inledde mannen försiktigt och ökade på allt eftersom.

När han konfronterades av Dumpen sa han att han absolut inte hade några som helst tankar på att göra något med ett barn, och han dök upp på mötesplatsen enbart för att han tyckte synd om flickan. Han tyckte att hon inte skulle behöva sitta där ensam och frysa, sa han.

Mannen är tidigare dömd för bland annat sexuellt ofredande.

***

Västervik, man i 65-årsåldern

Mannen bestämde träff utanför Resecentrum med en 14-årig flicka som skulle komma med bussen från Gamleby. När mannen kom i sin bil och skulle hämta upp flickan möttes han i stället av personer från Dumpen som konfronterade honom.

När de ställde mannen mot väggen och började ställa frågor ilsknade han till och sa att det minsann också ”är dåligt att luras”. Sekunden senare körde han därifrån innan han ens har hunnit stänga bildörren.

I chattloggar har Dumpen avslöjat mannen med att skriva med vad han trodde var två unga flickor, en 13 år och en 14 år.

I konversationen med den 13-åriga flickan beskrev han ingående vad han vill göra med henne, hur han skulle hjälpa henne och hur hon kunde lära sig att ta hand om honom. Han frågade henne också om hon hade hittat sin ”gyllene knapp än”.

Den 14-åriga flickan påtalade i chatten med mannen vid flera tillfällen att hon inte fyllt 15 år än. Vid ett av dessa tillfällen svarade mannen ”Jag vet ju det. Men kuken fattar ju inte det. Jag vet att det är fel, men jag vill. Kommer att vara väldigt försiktig”. Han berättade också för flickan att det inte skulle komma att göra ont ”bara förarbetet var bra”.

För att locka flickan till Västervik sa mannen att han skulle köpa smink åt henne när hon kom. De bestämde då vilken tid de skulle ses på Resecentrum för att först köpa sminket och sedan åka hem till mannens bostad.

***

Västervik, man i 25-årsåldern

Det hela började med att Dumpen fick in tips om att mannen erbjöd barn pengar via swish för att få nakenbilder skickade till sig. I chattar med Dumpens fiskare bestämde han sedan träff med den han trodde var en 14-årig flicka.

När han konfronteras på en parkbänk utanför Resecentrum i Västervik förnekade han inledningsvis kategoriskt och menade att det var en 17-åring som han hade bestämt träff med. Under samtalet staplades sedan en mängd lögner på varandra, innan han till slut erkände och sa att han skulle börja gå i terapi för sina problem.

Men det tog inte slut där. Ett dygn senare inleddes en sms-konversationen med någon som hävdade att han var mannens arbetsgivare, men det visade sig senare att det var mannen själv som sms:ade.

I sms:et frågade ”arbetsgivaren” om de kunde sköta det han hade fått reda på hänt dagen innan på ett snyggt sätt så inte företagets varumärke blev smutskastat.

”Som vi har förstått det så har personen inte pratat med en faktisk minderårig och från utsago så har personen mått dåligt redan innan både psykiskt och fysiskt. Han har också blandat ihop och läst fel på ålder. Självklart ska vi verkligen trycka på för att arbetstagaren får den vård hen behöver. Både via företagshälsovården men också via andra sätt. När det gäller information till offrena så har arbetstagaren lovat att ta bort sina sociala medier, detta inkluderar alla som personen har tillgång till”, stod att läsa i ett av meddelandena.

När man från Dumpens sida sedan började ställa en del frågor som exempelvis vilket företag personen representerade, vad personen hette samt hur man menade att han ska ha blandat ihop åldrarna, avslutades konversationen och man fick inga fler meddelanden.

***

Vimmerby, man i 30-årsåldern

Den här mannen finns på en oändligt lång chattlogg där han trodde sig chatta med en 14-årig flicka som han skickade olika nakenfilmer till, dels på sig själv och sin ”gummirumpa” i spegeln, dels filmer där han onanerade och dels närbildsfilmer där han hade samlag med en sexdocka.

Han beskriver också detaljerat om sina drömmar om flickan och ingående om vad han planerade att göra när de träffades. Mannen skrev att han också skulle komma att vara nervös men att ”vi tar det lugnt och sakta. Ingen stress och press.”

Mannen bestämde till slut träff med vad han trodde var en 16-årig tjej i Vimmerby för att köpa ut alkohol på Systembolaget åt henne, och på så sätt fick Dumpen till sin konfrontation.

När mannen konfronteras på Rönnbärsgatan sa han att det inte hade hänt något utan att det hela bara handlade om rollspel. Sedan gick han fort från platsen utan att svara på fler frågor.

***

Hultsfred, man i 65-årsåldern

Under en tid hade mannen chattat med vad han trodde var en 14-årig flicka bosatt i Nyköping. De bestämde att hon skulle åka till honom en torsdagskväll i somras och stanna några dagar. Mannen erbjöd sig att betala hennes tågbiljett.

Intet ont anande satt mannen och väntade på barnet på stationen i Hultsfred när Dumpen dök upp i stället.

I chattloggen kan man bland annat läsa att mannen föreslår att de ska käka hamburgare och sedan ha ”sex till efterrätt”. Till flickan skriver han också, bland mycket annat: ”Vi behöver inte knulla om du inte vill vi kan smeka varandra bara”.

Vid konfrontationen förnekar mannen först all kännedom om chattloggen och träffen, och säger att han ”bara är ute och går”. När personerna från Dumpen börjar visa chattloggen och de bilder som mannen har skickat till flickan, säger han sig inte komma ihåg detta.

När han blir ännu mera pressad reser sig mannen upp, går mot parkeringen, sätter sig i sin bil och åker därifrån.