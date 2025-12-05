Kan vara livsfarliga för små barn – vaggor återkallas

Barnvaggor återkallas, då de kan vara livsfarliga för små barn. Foto: Pressbild

Nu återkallas tre barnvaggor av företagen Jollyroom och XXXLutz. Det beror på att de kan vara livsfarliga för små barn.

Tre barnvaggor som sålts av Jollyroom och XXXLutz återkallas. Vaggorna återkallas på grund av att de kan vara livsfarliga för små barn, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Det finns risk för kvävning och klämdskador av vaggorna.

"Äger man någon av vaggorna uppmanas man att sluta använda den och lämna tillbaka den till butiken. Troligtvis finns många vaggor på andrahandsmarknaden. Om du sålt eller skänkt någon av de aktuella vaggorna uppmanas du att informera köparen om att vaggan återkallas", skriver Konsumentverket.

Det här gäller Nonomo hängvagga, JLY Drema cradle Wilma och My Baby Lous vagga Linda Wiege.