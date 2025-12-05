En av Sveriges bästa liveakter till Västervik: "Hamnplan kommer koka"

Nu är det klart att Tjuvjakt kommer tillbaka till Västervik. I sommar spelar de på Hamnplan Live. Arrangörerna skriver att de redan nu kan lova en kväll fylld av allsång, energi och magiska sommarkänslor. "Hamnplan kommer koka!"

Den 3-4 juli nästa sommar är det återigen dags för Hamnplan i Västervik att förvandlas till ett festivalområde.

Tidigare i veckan presenterades att Hooja tar skogsdiscot till Västervik i sommar.

Nu kommer det andra artistsläppet: Tjuvjakt! Så sent som i våras spelade de på Palladium i Västervik. Nästa sommar kommer de alltså att inta Hamnplan Live.

"Yes, det är helt sant – Tjuvjakt kliver upp på vår scen i sommar! Vi är sjukt taggade och otroligt stolta över att äntligen kunna avslöja den här bokningen", skriver arrangörerna på sin Instagram.

Bandet har under det senaste decenniet vuxit fram som en av Sveriges mest tongivande och älskade musikgrupper. De är kända med låtar som "Tusen spänn", "Tandtråd" och “Tårarna i halsen”,

"Deras liveframträdanden är kända för att vara energifyllda, intima och fulla av närvaro vilket befäst Tjuvjakts position som en av Sveriges bästa liveakter", skriver Hamnplan Live.

Hamnplan Live gick under tisdagen ut med information om satsningarna inför sommarens festival. Det blir uppgradering till en större scen, förfinat område och bättre bekvämligheter för besökarna. Mer om det kan du läsa HÄR.