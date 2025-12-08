Tomtemys i Södra Vi – se bilderna från Brunnsparken

Det var decembermörkt men riktigt julmysigt i Brunnsparken i Södra Vi. På söndagseftermiddagen samlades besökare i alla åldrar för att jaga tomtenissar, gå på hantverksmarknaden och äta korv och fika.

Ja, Södra Vi hembygdsförenings evenemang blandar tomtesmyg med en liten julmarknad för lokala hantverkare plus försäljning av korv och fika. Det bjöds också på glögg och pepparkakor för de som ville värma sig lite. Det ordnades med tända eldkorgar och marschaller samt en julgran i Brunnsparken, så nog märktes det att det var andra advent.

Tomten i stugan

Runt om i parken hade tolv tomtenissar gömt sig och det gällde för barnen att hitta dem och bocka av så många man kunde hitta. Det tjoades vilt här och där när någon lyckades hitta en av de små tomtarna – det var inte lätt i decembermörkret.

När man gått färdigt rundan kunde barnen lämna in både checklista och önskelista hos tomten i stugan.

Som tack för insatsen bjöd han i sin tur på en tidig julklapp – och han fick i sin tur även en och annan kram. Tomten i stugan fick även svara på en del utfrågningar, som exempel hur nära släkt han är med originaltomten på Nordpolen. Tomten i Södra Vi är enligt uppgifter som vår tidning tagit del av inte helt säker men uppskattar att han är "barnbarnbarnsbarn till den riktiga tomten". Troligen.