Insamling nådde målet – över 100 000 kronor samlades in

Roxx initiativ med en Vimmerbybössa i årets Musikhjälpen blev en succé. Totalt samlades 100 908 kronor in.

Målet var satt till 100 000 och nåddes alltså precis.

– När vi kom på idén och drog igång initiativet satte vi 100 000 kronor som ett fint strävansmål, en ambitiös drömgräns egentligen, säger Victor Kennmark, innehållschef på Roxx som tog initiativet.

Många olika organisationer har deltagit i Vimmerbybössan och hela 85 438 inbringades via auktioner och 15 470 via gåvar till bössan. Här är några exempel på auktionerna och vad de gick för:

Ett nytt kök från Polyform – 66 000 kronor.

Fria biobesök på Vimmerby BIo mellan januari och maj – 760 kronor

En dag med Vimmerby Hockey – 1 460 kronor.

En fisketur med Starlings Fiske – 2 490 kronor.

Familjebiljett på ALV – 2 260 kronor.

Jesper Svenssons signerade klot – 1 223 kronor.

Linus Hultströms signerade klubba – 770 kronor.

– Det finns inte så mycket mer att säga än tack. Vi gjorde det tillsammans. Den gemensamma kraften och goda viljan i Vimmerby är något alldeles extra.

Slog rekord i år

Totalt blev det en rekordsumma för insamlingen med 74,6 miljoner kronor. I år går pengarna till Radiohjälpens satsning på Alla barn har rätt att gå i skolan.

– Årets starka insamling är ett bevis på hur viktigt det är med barns rätt att gå i skolan. Jag vill rikta ett stort tack till dig som har bidragit och ett särskilt tack till Värmland och till Karlstad, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen, till SVT.