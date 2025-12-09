Gamlebybo skapar konst till Nobelpriset: ”Oväntat”

Johan Sandell har fått äran att måla akvarellerna till årets nobelpris i kemi. OBS: Bilden till höger är en av Johan Sandells akvarellmålningar som han INTE valde ut till nobelpriset. Målningarna på diplomen offentliggörs inte förrän vid prisutdelningen på onsdagen.

Årets tre nobelpristagare i kemi kommer att få varsitt konstverk som föreställer naturen i Tjust. Deras diplom kommer nämligen att prydas med originalmålningar från Johan Sandell i Gamleby. – Det är jättehäftigt och oväntat. Det var en omtumlande överraskning när jag blev kontaktad av Kungliga Vetenskapsakademien. Det här är inte ett uppdrag man söker utan blir utvald till, säger Johan Sandell.

Det var i somras som Gamlebykonstnären blev kontaktad av akademin. När två representanter sedan kom till Västervik för att kolla på hans konst sa de först att de ville att han skulle ingå i deras konstnärspol, då de har flera olika uppdrag att erbjuda.

Det var sedan när Johan Sandell var på resa i Frankrike med sin fru som den stora överraskningen kom.

– Då fick jag ett samtal från en av de som varit med på besöket i Västervik. Hon frågade ”Har du lust att måla akvarellerna till diplomet till nobelpriset i kemi?”, och det kunde jag inte säga nej till förstås, säger han.

Lokala motiv

Då hade han bara några veckor på sig att måla minst tre målningar, då han fick veta att det skulle vara två eller tre pristagare. För säkerhets skull målade han fem bilder och valde ut de tre som han tyckte passade bäst ihop.

– Man fick ganska fria händer. För mig är kemi vatten, så det blev att jag målade naturmotiv med vatten. Det är motiv från Tjust. Två från Västerviks kommun och en från Vimmerby kommun. Det är platser jag varit mycket på och känner till väldigt väl. Det blir mycket lättare då när man skapar, när man har ett förhållande till motivet.

Hur skulle du beskriva din konst?

– Den är väldigt föreställande realistiskt, och jag målar mest landskapsmotiv. Det som gläder mig är att många som ser måna målningar känner värme. Jag målar aldrig utmanande, det finns det andra som gör väldigt bra men det är inte min grej. Jag vill att folk ska känna glädje, igenkänning och värme i målningarna.

Än kan han inte visa upp de tre bilderna som kommer att pryda diplomen.

– Anledningen till det är för att de vill att pristagarna ska uppleva det som att det här är något unikt de får som ingen annan har sett. Efter prisutdelningarna så blir målningarna och diplomen tillgängliga på nobelstiftelsens hemsida.

Fler nobelmålningar väntar

Hedersuppdraget som han nu har fått är långt ifrån över. Det sträcker sig över tre år. Nästa år kommer han att skapa akvarellmålningarna för diplomen till fysikpriset och det sista året blir det för ekonomipriset.

– Nu vet jag ju att jag ska måla till fysikpriset nästa år så jag kommer ha lite mer framförhållning, men jag vet ju inte till vilka det är som får priset.

På tisdagskvällen väntar en mingelafton i Stockholm där alla konstnärer och pristagare träffas på Nordiska museet.

– Det tredje och sista året så kommer jag också få gå på själva prisutdelningen och nobelmiddagen, det är häftigt, det blir en upplevelse för livet.

”Oerhört stort”

Just nu pågår en utställning på Galleri Westring i Västervik där Johan Sandell är en av konstnärerna. Kristina Westring på galleriet uttrycker stolthet över hedersuppdraget.

– Det här är oerhört stort – både för Johan och för oss i Tjust. Johan arbetar med en djupt förankrad bildvärld som många känner igen och älskar, och att just hans akvareller nu blir en del av Nobelprisets historia är fantastiskt inspirerande, säger hon.

På Galleri Westring finns nu de två målningarna som Johan Sandell inte valde ut till diplomen. Han kommer också att vara på plats på galleriet på lördag för att berätta om hur han skapade akvarellerna till diplomen.