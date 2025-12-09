JUST NU: Superstrul för telejätten – tusentals kunder drabbade

Tusentals kunder över hela landet rapporterar på tisdagskvällen att de har problem med Telias tjänster. Problemen avser både fiber, fast telefoni, tv och mobiltjänster.

Enligt sajten Downdetector var det vid 18.30-tiden närmare 5 000 kunder som hade rapporterat problem med Telia, men siffran befaras vara betydligt högre än så.

Till tidningen Expressen bekräftar Telias presschef Roija Rafii störningarna.

– Det stämmer att vi har vissa störningar. Det gör att det bland annat inte går att nå telia.se för tillfället. Och för vissa av våra kunder kan det också förekomma störningar på andra tjänster. Vissa har haft lite strul med tv:n, andra har rapporterat in problem med uppkoppling och mobiluppkoppling, säger hon.

Butikskedjan hårt drabbad

Det är ännu oklart vad som har orsakat problemen och det finns inte heller någon prognos för när it-haveriet kan vara löst.

– Det här har högsta prioritet, så det är så snabbt som möjligt, säger Roija Rafii.

Coopkedjan är en kund som har drabbats hårt av Telias it-problem. I skrivande stund går det inte att betala med kort i kedjans butiker.''

Även polisens kontaktnummer 114 14 ligger nere, medan larmnumret 112 fungerar som det ska. I stället för att ringa 114 14 kan man kontakta polisen via ett formulär på polisens hemsida. Man har också aktiverat ett alternativnummer till 114 14, och detta är 010-56 464 00.

Det är ännu inte bekräftat att polisens telefonproblem beror på strulet för Telia.