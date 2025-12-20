Vård dröjde för patient – regionen anmäler ovanlig händelse

Region Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria för att vården inte gjort lungröntgen på en patient trots långdragna luftrörsbesvär.

En patient i 30-årsåldern har varit sjuk i hosta och feber i perioder. Tillståndet utreddes och behandlades utan tillräcklig effekt på symtomen. Förloppet blev långdraget och drog ut över flera månader. Det upptäcktes en infektion i brösthålan när lungröntgen gjordes och patienten har därefter erhållit behandling.

Chefläkare Inger Landgren, inom primärvårdsförvaltningen, har gjort en anmälan enligt lex Maria. Regionen tar också upp detta ovanliga fall i primärvårdens läkargrupper för diskussion och lärande.