20 december 2025
Vård dröjde för patient – regionen anmäler ovanlig händelse

Foto: Jakob Karlsson

NYHETER 20 december 2025 12.00

Region Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria för att vården inte gjort lungröntgen på en patient trots långdragna luftrörsbesvär.

En patient i 30-årsåldern har varit sjuk i hosta och feber i perioder. Tillståndet utreddes och behandlades utan tillräcklig effekt på symtomen. Förloppet blev långdraget och drog ut över flera månader. Det upptäcktes en infektion i brösthålan när lungröntgen gjordes och patienten har därefter erhållit behandling.

Chefläkare Inger Landgren, inom primärvårdsförvaltningen, har gjort en anmälan enligt lex Maria. Regionen tar också upp detta ovanliga fall i primärvårdens läkargrupper för diskussion och lärande.

