Film raderades innan polisen kom åt den – nu varnas en advokat i länet

En advokat tog kontakt med ett vittne i en våldtäktsutredning. Senare visade det sig att vittnet var medmisstänkt och det ledde till att en film raderades innan polisen hade sett den. Nu varnas en advokat i Kalmar län.

Det var i december förra året som en advokat anmäldes av en åklagare. Det hela handlade om att advokaten ska ha tagit kontakt med ett vittne, som senare visade sig vara medmisstänkt i ärendet.

Han ska ha blivit informerad om att advokatens klient var misstänkt för en våldtäkt. Det ska ha rört sig om en grov våldtäkt och det ska ha varit två gärningsmän. I ett tidigt förhör framkom det att en vän till den frihetsberövade mannen hade filmat gärningen.

Enligt åklagaren kontaktade advokaten vännen samma dag. Uppgifterna som lämnades ska inte ha varit offentliga. Vännen uppgav att advokaten berättat att det ska ha funnits en film på det som hände. I förhör har den här mannen berättat att han hade raderat filmen sedan tidigare, men att han efter samtalet med advokaten såg att den fanns kvar i papperskorgen och därefter raderade den även därifrån.

"Det är anmärkningsvärt"

Enligt anmälan har advokaten i ett mycket känsligt läge av förundersökningen avslöjat, trots de pågående restriktionerna, dessa omständigheter.

"Det är anmärkningsvärt att Advokaten har tagit en tidig kontakt med en person som han måste ha förstått kunde bli medmisstänkt i ärendet utan att dessförinnan kontrollera med förundersökningsledare eller polis", står det i anmälan.

Advokatens agerande anses ha försvårat utredningen och sett till att bevis undanröjts. Dessutom kunde han anpassa sina egna uppgifter utifrån detta.

Advokaten varnas

Advokaten själv har tillbakavisat anklagelserna. Han har förklarat att han fått till sig att hans klient hade en vän som filmat händelsen och att detta kunde vara väsentligt för utredningen och avgörande för att visa på att hans klient var oskyldig.

Att han skulle lämnat information om sin klients inställning förnekar advokaten. Åklagaren har dock menat att advokaten måste ha insett att det fanns en överhängande risk för att vännen var, eller skulle kunna komma att bli, medmisstänkt i ärendet.

Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd anser i sin bedömning att advokaten inte borde ha kontaktat den här vännen till sin klient. Nämnden menar att advokaten borde insett att det kunde röra sig om en medmisstänkt och inte ett vittne.

"Genom det sätt som NN har agerat på har han allvarligt åsidosatt god advokatsed", skriver man i sitt beslut. Nu väljer advokatsamfundet därför att varna advokaten i länet.