Nu kommenterar länsstyrelsen insatsen på Ölandsgården

Det undersökande programmet Kalla Fakta visade hur en mjökbonde på Öland använde grovt våld mot sina kor. Under onsdagen genomfördes en samordnad insats på gården av flera myndigheter. Nu kommenterar länsstyrelsen ärendet.

Med dolda kameror fångade Djurrättsalliansen hur kor blev slagna, stampade och hoppade på vid en gård på Öland. En ko hittades med uppskuren hals på baksidan av en lada.

Det här avslöjade Kalla Fakta under tisdagen. Länsstyrelsen har sedan tidigare riktat kritik om brister och fel och bland annat har en del djur trängts på för små ytor, varit täckta av gödsel och inte fått vara ute tillräckligt.

Efter tisdagens nyhet var flera myndigheter på plats för en insats på gården under onsdagen.

– Det är inte vårt ärende, men vi är där och biträder en annan myndighet. Det är inget polisiärt ärende, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen till TV4.

Jobbar med polisen

Tidigare under ondagens har länsstyrelsen i Kalmar inte velat lämna några uppgifter. Nu har man lämnat ett uttalande.

"Länsstyrelsen Kalmar län gjorde omedelbart en polisanmälan när vi fick information om innehållet i Kalla Faktas film den 27 november. Det innebär att vi som myndighet därför inte får kommentera de åtgärder vi eller polisen vidtar", skriver länsstyrelsen.

Det är polisen som utreder misstanke om djurplågeri.

– Länsstyrelsen fortsätter att arbeta parallellt med polisen i det aktuella ärendet, säger länsstyrelsens kommunikationschef Christina Karlberg.

Länsstyrelsen bekräftar att man sedan tidigare haft ett pågående djurskyddsärende på den aktuella gården, men att man inte har haft någon kännedom om det filmerna visar eller något liknande.

"Det är alltid djurhållarens ansvar att djuren mår bra", skriver länsstyrelsen.

Stängts av

Bonden som varit en av Arlas mjölkbönder har stängts av efter granskningen, enligt TV4.

"Djurvälfärd är av absolut högsta vikt för oss, och vi har nolltolerans mot all form av dålig behandling av djur. Vi har beslutat att stänga av bonden och sluta hämta mjölken medan vi utreder detta", skriver mjölkjätten till TV4.