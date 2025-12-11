Övning för att vara förberedda vid skarpt läge: "Man blir helt slut"

Vimmerby kommuns och Vimmerby Energi & Miljö AB:s krisledning genomförde under onsdagen en övning i totalförsvar. Övningen avslutades med en presskonferens där personer med nyckelroller redogjorde för situationen och fick svara på frågor från presskåren (lärare och elever från mediaprogrammet på Vimmerby gymnasium). Foto: Ossian Mathiasson

Att öva och vara förberedd är en viktig del för att vara motståndskraftig och uthållig i kris och krig. Vimmerby kommuns och Vimmerby Energi & Miljö AB:s krisledning genomförde under onsdagen en övning i totalförsvar.

Krisledning från både Vimmerby kommun och Vimmerby Energi & Miljö AB visste på förhand att onsdagen skulle vikas åt information och övning gällande totalförsvar. I övrigt hade de ingen aning om vad de skulle göra eller ställas inför under arbetsdagen.

Den information man fick ta del av i samband med onsdagens övning var att allmänheten gjort nattliga observationer och rapporterat om bilar och människor vid kommunens vattenverk, Södra Vi och Gullringens vattenverk. Vid Gullringens vattenverk hade stängslet forcerats och brytmärken upptäckts på dörren. Samma natt utspelades ett stort slagsmål med ett tiotal ungdomar inblandade vid resecentrum i centrala Vimmerby.

Natten därpå rapporterade väktare om att drönare hovrade över reningsverket i Vimmerby, kvarstannade cirka 15 minuter och flög därefter därifrån. Inbrottslarm gick vid stadshuset flera gånger under natten och när väktare kom till platsen syntes inga spår av vare sig inbrott eller personer som uppehöll sig i närheten.

De senaste veckorna har kommunen noterat flera fall av skadegörelse mot kommunens verksamheter. Det förekommer klotter på stadshuset, sönderslagna rutor på skolor och Djursdala skola har antänts och brunnit ner till grunden.

Det var med denna information i beaktning som personalen fick i uppdrag att öva på sin krisberedskap.

"Man blir helt slut"

Dagens Vimmerby bjöds in till övningens avslutande presskonferens i Plenissalen. Framme vid podiet satt kommunalrådet Eva Kindstrand Ströberg, socialchefen Anette Nilsson, räddningsledaren Ola Ståhlgren, VEMAB:s vd Olle Fogelin, barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Anders Eriksson, kommunchefen Ola Karlsson och kommunpolisen Håkan Karlsson för att ge en aktuell lägesbild utifrån sina verksamheter, informera om vidtagna åtgärder och svara på presskårens kluriga frågor.

Kort därefter meddelar övningsledaren Nicklas Rang att övningen är avklarad och tackar övningsdeltagarna för sina insatser innan det är dags att göra en utvärdering.

Kommundirektören Ola Karlsson ser positivt på onsdagens stora, samlade övning i totalförsvar.

– Vi satt och reflekterade lite grann tillsammans i krisledningsgruppen om att man inte gör så särskilt fysiskt ansträngande saker hela tiden, men man blir helt slut. Någonstans vet man om att det är en övning och att det inte är på riktigt. Efter ett tag hamnar man i känslan att det är på riktigt, säger Ola Karlsson och fortsätter:

– Den första spontana reflektionen efter övningen är att det är jättenyttigt att öva och vi har märkt att vi behöver göra det. Vi kommer behöva utvärdera det och kommer säkert hitta massor med saker som vi behöver skruva på. Ett exempel är att vår krisledningsplan säger att staben ska vara i Rumskullarummet, ett rum med plats för sex personer. Det såg vi ganska snabbt att det inte funkar då staben består av nästan 20 personer. Det är sånt vi ser när vi övar. Det är jättebra och jättehärligt att se allas aktivitet och engagemang. Vi kommer dra många lärdomar och jag tycker att vi ska göra det igen.

"En stor eloge till gänget"

VEMAB:s vd Olle Fogelin riktar ett stort tack till sina medarbetare på VEMAB.

– Jag känner mig stolt och glad över VEMAB:s medarbetare. Vi har jobbat hårt med vår krisledning organisatoriskt med att hantera olika typer av driftstörningar. Nu blev det extra extremt så en stor eloge till gänget. Det kommer inte av sig självt. Vi har jobbat jättemycket med våra rutiner och mitt intryck i dag är att det funkar jättebra på VEMAB. Det jag känner personligen är att jag behöver tränas i min roll i stadshuset. Här behöver vi jobba mer kring hur kommunikationen ska ske i olika frågor. Det är också därför vi övar och det är för att hitta de här sakerna som vi behöver bli bättre på. Det har varit jättespännande att få vara med om detta. Det är väldigt realistiskt och det ska en övning vara. Tack till övningsledningen som har satt ihop den här övningen, säger Olle Fogelin.

Ola Karlsson är också imponerad över insatsen som kommunens krisledning har gjort.

– Även om jag inte satt med så mycket i staben, där ni satt och arbetade, så har det varit ett otroligt engagemang med att sluta upp och lägga ner det arbete som ni gör. Jag är precis lika imponerad som Olle är, säger Ola Karlsson.

Ola Karlsson är ny i rollen som kommundirektör och kommer närmast från många år inom barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det är en sak att jobba med krishantering i en organisation och det är vad jag tror att vi behöver öva på. Det är då rutiner på riktigt måste sitta och det är där det blir svårt. Det är bra jobbat och bra engagemang från er som sitter i krisledningsgruppen och i staben.

"Den förberedde överlever"

Övningsledaren Nichlas Rang berättar att övningen har planerats sedan början av oktober.

– Det de handlar om är att den förberedde överlever. Vi måste kunna leverera samhällsviktig verksamhet med alla de nyttigheter som skapas i en kommun. Det måste man öva på genom att utbilda sig och sedan öva, öva, öva, säger Nichlas Rang.

Olle Fogelin svarar på frågan om vad de ledande personerna har gjort under dagen.

– Jag har försökt hantera en stor mängd information som kommer in. Så är det i en kris, att det kommer otroligt mycket information och då gäller det att vi är samordnade så att vi hanterar och prioriterar information som kommer till oss till del. Jag har personligen rört mig mellan stadshuset och VEMAB, gett information i Olas gäng och varit på VEMAB för att hålla mig uppdaterad med den stab som finns där och hantera de driftstörningar som har varit under dagen, säger Olle Fogelin.

Hur har det varit att öva en sån här händelse som skulle kunna inträffa i vår kommun?

– Det konstiga är att man vet att det är en övning. Efter en stund blir man väldigt involverad och kanske inte tänker på det i varje läge. Det har varit tufft. Fysiskt har det kanske inte varit jätteutmanande, men det är tufft att med alla funderingar. Hur gör jag nu? Hur gör vi nu? Vad är det för information som behöver lämnas? Vilka beslut behöver tas?

"Märks att de har övat tidigare"

Biträdande övningsledaren Fredrik Ström följde VEMAB:s arbete under övningsdagen.

– Det har varit jättebra. Det är lärorikt att vara på övningsledarsidan plus att det är en bra övning. Vi från övningsledningen vet inte hur de agerar och det är det som är utmaningen. Vi försöker styra dem med olika motspel, men de har fortfarande fria händer att agera så som de vill och vi får göra anpassningar efter det. Det är en dynamisk övning, säger Fredrik Ström.

Hur har övningsdeltagarna skött sig?

– Jag tycker att de har skött sig jättebra och jag har följt VEMAB:s stab som har levererat. Det syns att det inte är första gången som de övar, säger Fredrik Ström.

Vad har du för medskick till dem?

– Jag har många medskick som vi ska ta sen på utvärderingen. På det stora hela är de duktiga och det märks att de har övat tidigare. De får tidigt en bra lägesbild och de bibehåller en gemensam lägesbild över hela övningen oavsett vad som händer i momentet, säger Ström.

"Det ger mig en trygghet"

Stefan Valsecchi, stabschef i krisledningsstaben på VEMAB, tycker att det har varit en jättebra övning.

– Det har varit lång planering och det har varit väldigt stort med många funktioner som har blivit inblandade. Samtliga funktioner och medarbetare har gjort ett otroligt bra jobb och jag ser en utveckling för varje övning vi gör. Det har varit ovant för många, men när man kommer in i det så har det varit positiva tankar från medarbetarna som har haft en vilja och förståelse för att man vill lära sig. Jag känner mig väldigt trygg med min stab om det skulle inträffa en händelse, säger Stefan Valsecchi.

Övningen fick medarbetarna att vara på tårna.

– Det är jobbigt att man vet att det är en övning. Det är mycket händelser och det blir pulspåslag och mycket intryck. Jag tycker att det har fungerat väldigt bra och det ger mig en trygghet i att vi ska kunna hantera en händelse på ett så bra sätt som möjligt, säger Stefan Valsecchi.