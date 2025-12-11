11 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Så gick det för din kommun i

Här hamnar din kommun i tillväxtmätningen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Så gick det för din kommun i "Bästa Tillväxt" – företagen som fixade kriterierna

NYHETER 11 december 2025 12.00

Mönsterås kommun är den stora vinnaren i Kalmar län i utmärkelsen "Bästa Tillväxt" 2025. Här hamnar Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar i rankingen.

Annons:

Ett av Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag, Syna, har delat ut utmärkelsen "Bästa Tillväxt" sedan 2007. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. 

Utgångspunkten är företagens senast inlämnade årsredovisningar. 

– Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går därför till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, säger Karl Stjerna, som är vd på Syna.

2025 års vinnare är Mönsterås kommun, som haft några år med mindre framskjutna placeringar, men nu tagit hem utmärkelsen två år i följd. På andra respektive tredje plats kommer Emmaboda respektive Oskarshamn. 

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från subjektiva, personliga åsikter. Att Mönsterås kommun har tagit första platsen för andra året i rad bland länets 12 kommuner ser jag som extra positivt eftersom det är en kommun med många tillverkande industriföretag, men som också står strak inom de gröna näringarna, som är det andra benet näringslivet i Mönsterås vilar på, säger Karl Stjerna.

Se alla företag i din kommun

Vimmerby kommun, tvåa förra året, hamnar precis utanför pallplats och Hultsfreds kommun, som vann 2023, blir femma. Västerviks kommun är sjua och Kalmar kommun kommer först på åttonde plats.

Sämst i länet rankas Mörbylånga och Torsås. 

Här nedan kan du se vilka företag som uppfyller samtliga kriterier i kommunen.

Fakta

Vimmerby kommun:

Åbro Bryggeri

Astrid Lindgrens Vimmerby AB

Au2mate Process Automation Partner Sverige AB

Byggfixerad med Benjamin AB

Cubo Sweden AB

Dagens Vimmerby AB

Fitness & Hälsa Vimmerby AB

FN Skogsservice AB

Frödinge Mejeri AB

Hallersrums Skogstjänst AB

Hotell Ronja AB

Hylta Ecopark AB

Lansen Omsorg AB

Lansen Omsorg G:a Hembageriet AB

Lisa Danielsson Mäklarbyrå AB

Motorsport i Vimmerby AB

Niklas Franssons Skogsavverkningar AB

OD och Sushi AB

R.T. Plåt Aktiebolag

Roxx Webb AB

Stjernströms Alltjänst AB

Store Livs AB

Tandvårdsteam Sylwia AB

WIAB Wimmerby Industriteknik AB

Wikell Bil & Mek AB

Vimmerby Camping AB

Vimmerby Sotningsdistrikt AB

Vimmerby Stadshotell AB

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt