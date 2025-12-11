Så gick det för din kommun i "Bästa Tillväxt" – företagen som fixade kriterierna

Här hamnar din kommun i tillväxtmätningen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Mönsterås kommun är den stora vinnaren i Kalmar län i utmärkelsen "Bästa Tillväxt" 2025. Här hamnar Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar i rankingen.

Ett av Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag, Syna, har delat ut utmärkelsen "Bästa Tillväxt" sedan 2007. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året.

Utgångspunkten är företagens senast inlämnade årsredovisningar.

– Priset premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utmärkelsen går därför till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, säger Karl Stjerna, som är vd på Syna.

2025 års vinnare är Mönsterås kommun, som haft några år med mindre framskjutna placeringar, men nu tagit hem utmärkelsen två år i följd. På andra respektive tredje plats kommer Emmaboda respektive Oskarshamn.

– Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från subjektiva, personliga åsikter. Att Mönsterås kommun har tagit första platsen för andra året i rad bland länets 12 kommuner ser jag som extra positivt eftersom det är en kommun med många tillverkande industriföretag, men som också står strak inom de gröna näringarna, som är det andra benet näringslivet i Mönsterås vilar på, säger Karl Stjerna.

Vimmerby kommun, tvåa förra året, hamnar precis utanför pallplats och Hultsfreds kommun, som vann 2023, blir femma. Västerviks kommun är sjua och Kalmar kommun kommer först på åttonde plats.

Sämst i länet rankas Mörbylånga och Torsås.

