14 december 2025
Se upp i jultrafiken – här är de mest olycksdrabbade vägarna

Under jul- och nyårshelgerna sker fler trafikolyckor än vanligt. Här är vägarna där du bör köra extra försiktigt i jultrafiken. Foto: MostPhotos

NYHETER 14 december 2025 12.00

Det lackar mot jul, och därmed även årets mest vältrafikerade helger. Många reser för att fira med släkt och vänner, och fler olyckor än vanligt sker på vägarna. Försäkringsbolaget Dina Försäkringar har gjort en genomgång av vilka vägar som de senaste åren drabbats värst i samband med jul- och nyårshelgerna, både i länet och i landet. 

Mörker och ofta besvärligt vägunderlag gör julhelgerna till de mest riskfyllda under året i trafiken.

I snitt sker det 2 600 trafikolyckor i Sverige under perioden 20 december till och med 12 januari, uppger försäkringsbolaget Dina Försäkringar som tagit fram statistik för vilka vägar i landet som är värst olycksdrabbade. Sammanställningen visar även att omkring 10 personer årligen omkommer i trafiken under samma period. 

– Hur intensiv jultrafiken blir hänger ofta ihop med hur julafton ligger i kalendern. När den infaller mitt i veckan, som i år, sprids resandet ut över flera dagar. En del reser redan u nder helgen, andra på kvällen före julafton. Det gör att trycket på vägarna fördelas jämnare och kan minska risken för trängsel, säger Victor Öberg, trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar, i ett pressmeddelande. 

Sett till hela landet är de stora Europavägarna E4, E6, E18 och E45 de vägar där antalet trafikolyckor är störst. De allvarligaste olyckorna sker däremot på mindre vägar, förklarar Öberg. 

– Under jultrafiken ser vi ofta en hög belastning på de största motorvägarna, vilket ökar risken för köolyckor. Dessa leder vanligtvis till materiella skador. De mer allvarliga olyckorna inträffar däremot främst på mindre vägar där möten sker i högre hastighet och där det saknas mitträcke. Att välja mindre vägar för att korta restiden innebär därför en högre risk. 

Att sänka hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen är en åtgärd som kan göra stor skillnad för säkerheten, enligt Victor Öberg.

Nedan listar vi de mest olycksdrabbade vägarna i länet respektive landet under julhelgerna.

Fakta

Kalmar läns mest olycksdrabbade vägar under jul och nyår: 

  1. E22
  2. Väg 37
  3. Väg 34
  4. Väg 25
  5. Väg 120

Sveriges 30 mest olycksdrabbade vägar under jul-, nyårs- och trettonhelgen de senaste fem åren: 

  1. E4 Helsingborg – Sundsvall 
  2. E45 Göteborg – Östersund 
  3. E20 Göteborg – Örebro 
  4. E18 Stockholm – Enköping 
  5. E6 Malmö – Helsingborg, samt genom Göteborg 
  6. E16 Gävle – Torsby
  7. E22 Malmö – Lund, Kalmar – Norrköping 
  8. 26 Kristinehamn – Mora 
  9. E14 Sundsvall – Åre 
  10. 50 Ludvika – Borlänge 
  11. 56 Västerås – Gävle 
  12. 73/Nynäsvägen 
  13. 70 Enköping – Idre 
  14. E10 Töre – Riksgränsen 
  15. 23 genom norra Skåne 
  16. 44 Lidköping – Trollhättan 
  17. 47 Oskarshamn – Mullsjö
  18. 40 Jönköping – Göteborg 
  19. 66 Vansbro – Sälen 
  20. 69 Hedemora – Falun
  21. 61 Karlstad – Arvika 
  22. E12 Umeå – Hemavan 
  23. 226/Huddingevägen 
  24. 583/Bergaholmsvägen 
  25. E65 Malmö – Ystad 
  26. 62/Klarälvsvägen 
  27. 83 Tönnebro – Ljusdal
  28. 205 Askersund – Karlskoga 
  29. Söderleden Göteborg 
  30. 222/Stavsnäsvägen  

Källa: Transportstyrelsen 

