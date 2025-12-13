Tuva kröntes under luciafirandet i Vimmerby kyrka

Under lördagen var det dags för det traditionsenliga luciafirandet i Vimmerby kyrka. Bänkarna fylldes mycket väl när årets luciatåg, med Tuva Kanth i spetsen, tågade in och bjöd på massvis av sång.
Det var sannerligen en välfylld Vimmerby kyrka som tog emot luciatåget under klockringning. Framträdandet bestod, i vanlig ordning, av både körsång och allsång. Publiken fick bland annat sjunga med i “Nu tändas tusen juleljus” och höra deltagarna i luciatåget framföra klassiker som “Staffan var en stalledräng”.
Precis som vanligt kröntes också en lucia. I år var det Tuva Kanth som kröntes med gåvohalsbandet från Vimmerby församling.
Det årliga luciafirandet blev precis lika lyckat och uppskattat som vanligt. Luciatågets sånguppträdanden togs emot med ro av den stora publiken som hade tagit sig till Vimmerby kyrka för att fira lucia 2025.