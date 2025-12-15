BARN AVLED PÅ SJUKHUS – NU ANMÄLS TRAGISKA HÄNDELSEN

Ett barn som föddes på Västerviks sjukhus har avlidit. i ett pressmeddelande från Region Kalmar län framgår det att utgången kunde ha blivit en annan om sjukvården hade agerat annorlunda.

Det är chefsläkare Martina Sinai vid Västerviks sjukhus som har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att ett barn avlidit.

Enligt ett pressmeddelande från Region kalmar län användes sugklocka efter att fosterövervakningen varit påverkad vid förlossningen. Vid födseln var barnet påverkat och återupplivning utfördes. Barnet stabiliserades och flyttades till Universitetssjukhuset i Linköping, men avled senare av sina skador.

Om sugklocka hade använts tidigare i förloppet, när fosterövervakningen blev påverkad, hade utgången kunnat bli en annan, står att läsa.

Enligt Region kalmar län ska flera åtgärder ha vidtagits för att händelsen inte ska upprepas.