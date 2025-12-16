JUST NU: NYA FEL FÖRLÄNGER STRÖMAVBROTTET I KOMMUNEN

Flera hundra kunder i Vimmerby kommun är just nu utan ström.

Enligt Eon är det 623 kunder i trakterna av Storebro som saknar ström sedan 16.30-tiden i eftermiddags. Orsaken ska vara fel i matande station, men montör är nu på plats för att koppla runt felet. Eon beräknar att strömmen är tillbaka runt klockan 19.00.

Uppdatering klockan 19.00:

Ny tid för när elen beräknas vara tillbaka är klockan 20.00, uppger Eon. Just nu är 452 kunder drabbade.

Uppdatering klockan 20.15:

Eon uppger att det fortfarande är 452 kunder som är utan el. Någon ny prognos har ännu inte kommunicerats, men man skriver nu att tekniker beräknas vara på plats klockan 21.30.

Uppdatering klockan 21.30:

Det är stökigt värre för Eon med det pågående strömavbrottet. På sin hemsida skriver man nu följande:

"På grund av tidigare fel/avbrott har det uppkommit följdfel på en av våra elledningar. Vi har ny personal på väg ut för att felsöka/sektionera. Så fort vi har lokaliserat det nya felet, kommer vi att uppdatera med en ny planerad sluttid".

Det är fortsatt 452 kunder som är berörda.

Uppdatering klockan 21.55:

Antalet berörda kunder i Storebro-omårdet är nu nere i 89 stycken, uppger Eon.

Uppdatering klockan 22.10:

Nu är antalet strömlösa kunder nere i 24, uppger Eon. Detta ska handla om fastigheter norr om Storebro, runt Kvillehult.