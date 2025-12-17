Julmarknad på lördag – så stängs centrala Vimmerby av

Så stängs Vimmerby av i samband med marknaden. Foto: Vimmerby kommun

På lördag anordnas Tomasmarknaden av Vimmerby kommun. I samband med det kommer gator stängas av för trafik.

Hur centrala Vimmerby stängs av i samband med marknaden ser ni i rött i kartbilden här ovan.

För att marknaden ska kunna genomföras stängs angränsande gator av för trafik och parkering från fredag 19 december klockan 05.00 till lördag 20 december 20.00.

"Vänligen följ anvisningarna. Tack för visad hänsyn och förståelse", skriver kommunen.

Stora Torgets parkering stängs av från och med torsdagseftermiddagen.

Bo Palmér är tillbaka som marknadsgeneral för att rädda Tomasmarknaden. HÄR kan du läsa mer om det. Det ska finnas ett brett och variererat utbud av bland annat korv, surdegsbröd, ost, oliver, rökt fisk, ål, salami, karameller, rökta delikatesser, munkar, churros, smashburgare, kryddor, te, honung, hjortronsylt, trähantverk, väskor, leksaker, svagdricka, strumpor, hudvårdsprodukter, kristaller och så vidare.

Politiska partier finns på plats, Vimmerby Hembygdsförening, Lions Linnéa och Komedianterna med flera kommer närvara på marknaden med sina marknadsbord. Flera UF-företag från Vimmerby gymnasium är också på plats.

Redan på fredagen kan kommunens marknadsbord nyttjas för loppis för vem som helst.