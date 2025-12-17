EXTRA: Systrarnas berättelse om sin försvunna mamma blir ljudbok

Systrarna Gabriella och Vendela Eklunds berättelse om sin mamma Agnetas försvinnande blir ljudbok. Idag offentliggjordes att de vunnit Storytels tävling. – Vendela och Gabriella har skrivit en gripande och hjärtskärande berättelse, säger Michaela Hamilton, manusförfattare och jurymedlem, i ett pressmeddelande.

När Gabriella och Vendela Eklund, som vuxit upp i Björksebo mellan Vimmerby och Vena, fick veta att abonnemangstjänsten Storytel utlyst tävlingen ”Sveriges bästa historia” skickade de in sin egna berättelse om sin mamma Agnetas olösta försvinnande den 21 juni 2022.

– Vi skickade in vårt bidrag för att vi vill berätta vad som faktiskt händer när någon försvinner, och hur det är att tvingas försöka leva vidare utan svar. Men också för att belysa hur snabbt någon kan insjukna i psykisk ohälsa. Det känns viktigt och fint att vi får möjlighet att berätta vår och mammas historia, och kanske genom detta kunna hjälpa någon annan samtidigt som det hjälper oss i vår egen bearbetning. Vi vill skriva boken som vi själva saknade när mamma försvann och hela vår tillvaro vändes upp och ned, säger Vendela och Gabriella Eklund i ett pressmeddelande.

"Försvinnandet väcker så många frågor"

Tävlingsbidraget skickades till Fredagspodden som systrarna Amanda Schulman och Hannah Widell leder tillsammans. De berördes starkt av deras berättelse.

– Det här är en historia som berörde oss djupt och som man verkligen vill läsa, av många anledningar. Ett försvinnande väcker så många frågor. Vad gör man efter att man förstått att ens mamma är försvunnen? Hur reagerar man? Hur lever man vidare?, säger Amanda Schulman i samma pressmeddelande.

Sista spåret efter Agneta

Gabriella och Vendela Eklunds mamma Agneta försvann från hemmet i Björksebo under midsommarveckan 2022, en kort tid efter sin 60-årsdag. När systrarnas pappa Matz kom hem från jobbet var hans livskamrat sedan 30 år bara borta. Några veckor tidigare hade Agneta diagnostiserats med ångest och depression.

En stor sökinsats inleddes, men efter bara några dagar avslutade polisen sitt arbete i området då inget brott misstänktes. Det sista spåret efter Agneta var en påse innehållande kläder, två par glasögon, skor och en handduk som lämnats vid en sjö en kilometer från hemmet.

För familjen var det inget alternativ att ge upp utan att ha fått svar på vad som hänt henne. I tre års tid har Gabriella, Vendela och pappa Matz själva, med hjälp av ideella organisationer, dykare, hundar och hundratals frivilliga, fortsatt sökandet efter sin älskade mamma och livskamrat.

"En gripande och hjärtskärande berättelse"

Manusförfattaren Michaela Hamilton, som även satt med i juryn, är lika berörd hon:

– Vendela och Gabriella har skrivit en gripande och hjärtskärande berättelse. De beskriver alla steg som tas i huvudet om dagarna innan och minutrarna under försvinnandet, frustrationen kring det resultatlösa sökandet. Men också det fina i att främlingar ställer upp för att fortsätta att leta. Det är starkt att få ta del av många olika känslor på samma gång, om livet som fortsätter även när det känns som att tiden står stilla, kommenterar hon.

Blir ljudbok under nästa år

Vad händer nu, jo nu kommer Gabriella och Vendelas tävlingsbidrag att bearbetas till en ljudbok med hjälp av författaren och journalisten Leone Milton. Arbetet med boken kommer att påbörjas redan i januari och ges ut på Storytel under 2026.

– Gabriella och Vendela berättar inte bara en gripande historia om sökandet efter sin försvunna mamma, utan sätter också fingret på brister i samhällets hantering av försvunna personer, i sjukvården och i bemötandet av anhöriga. Det här är en bok som måste få ta sin tid, säger Lisa Ragvals, förlagschef på Storyside.