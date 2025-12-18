Infekterade bråket tar ny fart – nämnden slår markägarna på fingrarna

Ett infekterat bråk mellan ett antal sommarstugeägare och två markägare tar ny fart. Nu förelägger miljö- och byggnadsnämnden markägarna att återställa ett stenröse som man har placerat i strandlinjen samt att sluta ”privatisera” strandområdet.

För ett par månader sedan gick ett antal fritidshusägare i kommunen samman och begärde hjälp av Kronofogden i en schism med de markägare som tidigare hade polisanmält dem för att ha röjt buskar på deras mark.

Enligt fastighetsägarna ska markägarna ha stängt av den enda vägen som går till deras fastigheter med elstängsel, stora stenar och frigående tjurar. Detta ville de få bort för att återigen få full tillgång till sina stugor och begärde därför handräckning av Kronofogden.

Markägarna menar å sin sida att det är ren lögn och att fastighetsägarna visst har full tillgång till vägen till och från sina stugor – för även om stugorna är inhägnade är elstängslen öppningsbara, hävdar man.

Enligt markägarna har fritidshusägarna utan tillåtelse bland annat haft sina soptunnor stående på deras mark och även använt ytor för bland annat parkeringsplatser till sina bilar och ställt studsmattor på dessa.

Förelägger markägarna

Utöver att ha ”stängslat ut” fritidshuset från vägen, lagt upp stenar för vissa ytor och haft tjurar frigående på vägen, hade markägarna också fraktat jord och stenar från stenrösen och placerat dessa i strandlinjen.

– För att förhindra att kossorna går ner i vattnen, hävdar markägarna.

– I syfte att hindra fastighetsägarna att ha tillgång till sjön, menar dessa och skickade i slutet av september in ett klagomål till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Nämnden har nu haft sitt möte och efter att ha gått igenom ärendet förelägger man markägarna att utföra två åtgärder för att ”minimera de skador som skett på de strandskyddade områdena” samt upprätthålla allmänhetens tillträde till området.

Förbjuds att ”privatisera omårdet”

Dels handlar det om att återställa stenröset med de stenar som placerats i strandlinjen, dels att låta området återgå till naturmark. Man förbjuds att ta bort den växtlighet som kan komma att växa på platsen framöver samt förbjuds att utgöra åtgärder som ”privatiserar området”, skriver nämnden.

Vad gäller det sistnämnda ska fastighetsägarna ha tagit ner buskar samt ställt upp stolar och bord vid strandkanten, vilket enligt nämnden ger ett så privat intryck som avhåller allmänheten från området att det motiverar ett förbud.

Dissar argumentet

I sin motivering till beslutet skriver nämnden bland annat att strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. ”Syftet är att bevara biologisk mångfald, skydda växt- och djurliv samt säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden. Åtgärder som försämrar dessa förutsättningar är förbjudna”, står att läsa.

”Det argument som markägarna framfört, att det gjorts för att underlätta för rådjuren att dricka ur sjön (avseende att man röjt och placerat möbler vid strandkanten), bedöms inte vara ett relevant argument och åtgärden har inte bidragit till någon positiv miljönytta”, skriver miljö- och byggnadsnämnden i sitt beslut.

Vidare framhåller miljö- och byggnadsnämnden om att det är olämpligt att utföra åtgärder i naturmiljön under häckningstid (1 april till 30 juni).

Föreläggandet kan komma att förenas med vite om kraven inte uppfylls.

Beslutet kan överklagas.