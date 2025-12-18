Omfattande driftstörning hos Open Infra drabbar massa kunder – "Vi beklagar"

Open Infras alla kunder är utan uppkoppling sedan torsdagsmorgonen. Foto: MostPhotos

Fiberföretaget Open Infra är drabbat av en omfattande driftstörning. Det finns i nuläget ingen tidsplan för när felet kan vara åtgärdat.

Open Infra uppger sig ha en pågående driftstörning som påverkar tjänster i hela Sverige.

”Vi upplever för närvarande en omfattande driftstörning som påverkar våra tjänster i hela Sverige. Störningen berör kunder oavsett leverantör inom vårt nät”, skriver företaget på sin hemsida.

Företagets tekniker arbetar aktivt tillsammans med berörda parter för att identifiera orsaken och åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

”Vi beklagar de besvär detta kan orsaka och tackar för ert tålamod”, skriver företaget.

Texten kan komma att uppdateras om Open Infra besvarar våra frågor.