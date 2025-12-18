Open Infra uttalar sig om driftstörningen – "Omfattningen fortfarande oklar"

Open Infras alla kunder är utan uppkoppling sedan torsdagsmorgonen. Foto: MostPhotos

Fiberföretaget Open Infra är drabbat av en omfattande driftstörning. Det finns i nuläget ingen tidsplan för när felet kan vara åtgärdat.

Open Infra uppger sig ha en pågående driftstörning som påverkar tjänster i hela Sverige.

”Vi upplever för närvarande en omfattande driftstörning som påverkar våra tjänster i hela Sverige. Störningen berör kunder oavsett leverantör inom vårt nät”, skriver företaget på sin hemsida.

Företagets tekniker arbetar aktivt tillsammans med berörda parter för att identifiera orsaken och åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

”Vi beklagar de besvär detta kan orsaka och tackar för ert tålamod”, skriver företaget.

"Omfattningen fortfarande oklar"

I nuläget säger sig företagets Forouz Radnik inte ha någon exakt uppgift på hur många hushåll som är drabbade.

"För Hultsfreds, Vimmerby, Västerviks och Kalmar kommuner är påverkan känd, men omfattningen är fortfarande oklar", svarar han på mail.

Kan du säga något om vad som orsakat det här felet och var någonstans i Sverige det uppstått?

"Felet är inte relaterat till något planerat arbete".

Vad händer nu närmast?

"Vi arbetar fortsatt tillsammans med vår hårdvaruleverantör för att åtgärda problemet. Vi bedömer oss nu ha identifierat den bakomliggande orsaken och arbetar med att implementera nödvändiga åtgärder".

När beräknas det vara åtgärdat?

"För stunden kan vi tyvärr inte ge någon estimerad tid för när felet är helt avhjälpt, men våra tekniker arbetar aktivt och med hög prioritet för att lösa situationen så snabbt som möjligt. Vi uppdaterar vår hemsida kontinuerligt med aktuell information om läget".

