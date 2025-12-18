Var tredje svensk känner julstress – här är främsta skälet

Julen står alldeles runt hörnet. Men för många svenskar är det inte odelat positivt. Var tredje svensk upplever stress eller oro inför julen. Fyra av tio nämner privatekonomin som den främsta orsaken.

Det är If som tillsammans med Yougov gjort en undersökning och frågat svenskarna om de känner sig stressade eller oroliga inför julen. Totalt svarar 34 procent av svenskarna att de känner stress eller oro. I det ingår mycket, ganska mycket eller i viss utsträckning.

Stressen är särskilt utbredd bland småbarnsföräldrar där över hälften uppger att de känner sig stressade. Yngre personer upplever mer stress än äldre och kvinnor. Personer som bor i Stockholmsområdet är något mer drabbade än genomsnittet.

– Julen förknippas ofta med gemenskap och glädje, men för många innebär den också press och oro. Inte minst bland småbarnsföräldrar, där vardagspusslet redan är ansträngt, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

"Inte lätt för alla"

Bland dem som känner julstress uppger nästan fyra av tio att den privatekonomiska situationen är den främsta orsaken. "För mycket att göra" svarar 32 procent och "höga förväntningar kring julen" svarar 30 procent och anges som de främsta orsakerna till stressen.

16 procent anger ensamhet som orsak till sin stress eller oro. Detta är mer framträdande bland yngre personer.

– Att ensamhet lyfts som en orsak till stress och oro kring julhelgerna, särskilt bland yngre, påminner oss om att julen inte är lätt för alla. En enkel handling, som att höra av sig eller bjuda in någon, kan betyda väldigt mycket, säger Kristina Ström Olsson.

"Sömn och vila toppar listan"

Sömn och vila toppar listan över vad som skulle minska stressa och därefter kommer ekonomiskt stöd och lägre förväntningar kring julen. För den som känner sig ensamma lyfts vikten av att någon hör av sig eller bjuder in till sociala aktiviteter.

– När kraven ökar under julen är det viktigt att stanna upp och fokusera på det som faktiskt ger lugn och glädje. Sänk förväntningarna, våga prioritera bort och be om hjälp när det behövs, säger Kristina Ström Olsson.

Undersökningen genomfördes mellan 5 och 8 december. Totalt deltog strax över tusen i åldern 18 år och uppåt.