NÄSTAN 100 SJUKA EFTER JULBORD PÅ ÖLAND

Nästan 100 personer har insjuknat efter ett julbord på Öland. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Nästan 100 personer har insjuknat i vinterkräksjuka. Detta efter att ha ätit julbord på Hotell Skansen i Färjestaden på Öland, enligt Barometern.

Ett julbord kan sluta på olika sätt. För ett stort antal julbordsgäster på Hotell Skansen blev det inte trevligt. I torsdags ska ett flertal gäster nämligen hört av sig till hotellet om att de blivit sjuka efter att ha ätit restaurangens julbord.

Hotellet mejlade då själva ut till julbordsgästerna för att se om fler drabbats.

– Då fick de svar att det var några sällskap som hade blivit sjuka vid varje tillfälle, utom de första helgerna de hade öppnat. Egentligen är det perioden den 6 december till den 18 december, som det har dykt upp fall, säger livsmedelsinspektören Katarina Proos Vedin till Barometern.

Den gångna helgen stängdes också restaurangen för sanering och rengöring. Då kastades även maten.

”Stängningen av restaurangen var ett eget, frivilligt beslut från vår sida och en förebyggande åtgärd. Vår högsta prioritet är alltid våra gästers och medarbetares säkerhet, och därför valde vi att pausa verksamheten för att genomföra extra kontroller och åtgärder”, skriver hotelldirektören Sofia Kanht till Barometern.

Ett 90-tal sjuka

Ett 90-tal ska ha fått symtom och totalt har restaurangen haft 3 000 julbordsgäster. Symptomen är diarré, kräkningar, frossa och feber.

– De har insjuknat en till två dygn efter att de ätit maten. När vi pratade med smittskyddsläkaren så kom vi fram till att det lät som ett virus och inte en bakterie. Det är förmodligen vinterkräksjukan, som går ute i samhället och den är svår att freda sig emot. Det kan vara någon i personalen som varit sjuk eller en gäst som gått på toa. Det är svårt att säga var det kommer ifrån, man kan vara bärare utan att ha symptom, säger Katarina Proos Vedin.

Restaurangen öppnade igen på måndagen.