LISTA: Här är alla områden som pekas ut som riksintresse för vindkraft

Energimyndigheten vill utse områden som riksintressen för vindkraft över hela landet. I Kalmar län handlar det om hela 100 områden.

Syftet med att peka ut ett riksintresse är att vägleda kommunerna i sin planering och det är fortfarande kommunerna som har monopol över hur mark och vatten i kommunen ska nyttjas.

”Riksintresseanspråk avvägs i prövning enligt exempelvis plan- och bygglagen eller miljöbalken för att avgöra vilket anspråk som är högst prioriterat och därmed är ett riksintresse. Områden som är av riksintresse ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av området för ett nationellt intresse”, skriver Energimyndigheten på sin hemsida.

Behovet väntas fördubblas

Myndigheten har under hösten lagt fram ett nytt förslag för riksintressen för den så omdebatterade vindkraften. Syftet är att möta ett elbehov i Sverige på 300 THw under 2045 och där 177 av dem ska komma från den landbaserade vindkraften.

Idag förbrukar Sverige cirka 135-140 TWh per år och producerar runt 160.

– På kort sikt är det framför allt utbyggd vindkraft som kan möta det ökade elbehovet. Genom att peka ut riksintresseanspråk som vägleder i kommunal översiktsplanering finns det mark avvarad för projektörer som ser potential där. Det betyder inte att andra områden är olämpliga för vindkraft, eller att vår analys är en plan för var det faktiskt kommer att byggas vindkraft, säger Fredrik Svartengren, chef för enheten för elproduktion och samhälle på Energimyndigheten.

Det nya förslaget var ute på remiss till den 18 december och synpunkterna som kommit in kommer nu att hanteras av myndigheten.

Förslaget innehåller 643 områden för vindkraft på land och 31 tillhavs. Av områdena som tagits fram finns hela 100 i Kalmar län.

I Hultsfreds kommun är det 16 områden som pekas ut på totalt 124 kvadratkilometer. Vimmerby kommun föreslås få 4 områden på 10,23 och Västervik 8 områden på 53,43.

Här är en mer detaljerad beskrivning av de områden som pekas ut, kommun för kommun:

Vimmerby:

Område 1. 0,39 kvadratkilometer. Beläget söder om Tuna.

Område 2. 1,02 kvadratkilometer. Beläget söder om Tuna.

Område 3. 3,76 kvadratkilometer. Beläget sydost om Tuna.

Område 4. 5,05 kvadratkilometer. Beläget i västra kommundelen.

Västervik:

Område 1. 1 669 kvadratmeter. Beläget väster om Misterhult.

Område 2. 4,90 kvadratkilometer. Beläget nordost om Edsbruk.

Område 3. 5,59 kvadratkilometer. Beläget norr om Ankarsrum.

Område 4. 6,59 kvadratkilometer. Beläget strax norr om Ankarsrum.

Område 5. 7,72 kvadratkilometer. Beläget strax norr om Ankarsrum.

Område 6. 8,01 kvadratkilometer. Beläget sydost om Hjorted.

Område 7. 10,30 kvadratkilometer. Beläget söder om Ankarsrum.

Område 8. 10,32 kvadratkilometer. Beläget söder om Gunnebo.

Hultsfred

Område 1. 0,06 kvadratmeter. Beläget väster om Pauliström.

Område 2. 0,54 kvadratkilometer. Beläget öster om Pauliström.

Område 3. 0,99 kvadratkilometer. Beläget sydväst om Mörlunda.

Område 4. 1,59 kvadratkilometer. Beläget norr om Bockara.

Område 5. 3,41 kvadratkilometer. Beläget öster om Vena.

Område 6. 5,17 kvadratkilometer. Beläget sydost om Mörlunda.

Område 7. 5,75 kvadratkilometer. Beläget nordväst om Lönneberga.

Område 8. 6,93 kvadratkilometer. Beläget söder om Lönneberga.

Område 9. 7,21 kvadratkilometer. Beläget nära Järnforsen.

Område 10. 7,35 kvadratkilometer. Beläget söder om Vena.

Område 11. 9,51 kvadratkilometer. Beläget öster om Vena.

Område 12. 10,38 kvadratkilometer. Beläget söder om Mörlunda.

Område 13. 11,38 kvadratkilometer. Beläget öster om Målilla.

Område 14. 15,02 kvadratkilometer. Beläget nära Järnforsen.

Område 15. 15,05 kvadratkilometer. Beläget strax väster om Hultsfred.

Område 16. 23,59 kvadratkilometer. Beläget väster om Mörlunda.