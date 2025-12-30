Rustar för natt med rekordmånga nödsamtal – så stor är ökningen i länet

Majoriteten av samtalen till 112 handlar om faktiska nödbehov där inringare rapporterar om skador kopplade till nyårsraketer, olyckor och brand. Foto: MostPhotos

Under nyårsnatten följer alltid en dramatisk ökning av larmsamtal till nödnumret 112. Första timmen på nya året ökade kategorin bränder med hela 218 procent i landet förra nyårsnatten, enligt SOS Alarm.

Inför nyårsafton förbereder sig SOS Alarm för en hektisk period – då det rings rekordmånga samtal till 112.

– Det ser likadant ut varje år. Någon timme före midnatt blir det en fördubbling av antalet samtal som vi får, och vid midnatt handlar det i delar av landet om en tredubbling jämfört med en vanlig helg, säger Staffan Ekengren, kommunikationschef SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Nyårsraketer, olyckor och brand

I siffror innebär det en ökning från cirka 3 200 samtal en vanlig helgkväll till drygt 8 000 samtal under nyårsnatten, när Staffan Ekengren summerar tidsspannet 31 december 2024, klockan 22.00 till 1 januari 2025, klockan 06.00.

– Flest samtal inkommer mellan midnatt och kl. 01.00 på nyårsdagen. Majoriteten av de samtalen handlar om faktiska nödbehov där inringare rapporterar om skador kopplade till nyårsraketer, olyckor och brand.

I Region Kalmar ringdes det 121 samtal till SOS alarm förra nyår. Det är 97 procent mer än vad det brukar vara en vanlig helgnatt, där snittet i vår region är 62 samtal. Om man ser till hela Sverige så var den största ökningen av nödsamtal i Blekinge och Skåne, motsvarande 180 procent. Den lägsta ökningen uppmättes i Västernorrland med 76 procent.

Vanligaste orsaken att folk ringer

Den absolut vanligaste orsaken till att folk ringer 112 på nyårsnatten är för att kontakta polisen, men timmen efter midnatt är det inrapporterade bränder som ökar mest. Mellan klockan 00.00-00.59 ökade den kategorin med hela 218 procent förra nyårsnatten.

Med tanke på det stora hjälpbehovet vill Staffan Ekengren vädja till folk att undvika felsamtal, vilket SOS Alarm får i en jämn ström året runt. Vid ungefär en tredjedel av samtalen föreligger det inget faktiskt hjälpbehov, uppger han.

– Vi är angelägna om att alla som behöver nödhjälp ska kunna nå oss så snabbt som möjligt och vi har god bemanning för att kunna hantera toppar som dessa. Samtidigt är det så att alla samtal hamnar i samma kö, vilket innebär att samtal utan hjälpbehov kan stjäla tid från akuta händelser, säger Staffan Ekengren.