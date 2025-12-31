Lokala profiler bland stjärnorna i julens storfilm – "Roligt att ha upplevt"

Under avsnittet, där torkan diskuterades bland kommunala tjänstemän, syntes både Jan-Olof Svensson och Frank Axelsson. Foton: Privat/Lotta Madestam

Jonas Karlsson och Robert Gustafsson är huvudkaraktärerna i julfilmen Regnmannen, där också Jan-Olof Svensson och Frank Axelsson är statister. Foto: Unlimited stories

Jonas Karlsson, Robert Gustafsson – och två lokala profiler. Jan-Olof ”Jos” Svensson och Frank Axelsson från Virserum dök upp på vita duken i julens storfilm ”Regnmannen”. – Det var jätteroligt att se hur det går till, vilket engagemang det är runt omkring, säger herrarna.

Ja, det var nog en och annan som förundrat höjde på ögonbrynet när Jos och Frank plötsligt syntes i Hannes Holms ”Regnmannen” som hade premiär på juldagen.

Under en scen, där torkan diskuterades av kommunala tjänstemän, var herrarna Svensson och Axelsson statister.

– Vi satt en hel dag i Kalmar kommuns styrelserum. De sminkade oss med kokosolja för att vi skulle se svettiga och varma ut. Vi var nog 15 stycken runt bordet, både riktiga teatermänniskor och några statister, så vi fick agera och humma med, berättar Frank Axelsson.

Hur kommer det sig att ni är med i filmen?

– Jag är lite bekant med Marie Strömberg i Björkmossa som har hand om statister till filmen. Hon frågade om jag var intresserad och om jag visste någon mer, berättar Jan-Olof Svensson.

Hur var upplevelsen, att vara en del av en storfilm?

– Det var jätteroligt att se hur det går till, vilket engagemang det är omkring. Det går inte att föreställa sig. Det var fem-sex stora kameror i rummet som de körde runt och det togs närbilder. Det var mycket som diskuterades som inte kom med, det blir inte mycket kvar inser man.

Vad tycker då Frank Axelsson om sin egen insats?

– Jag lär väl inte få några fler förfrågningar, säger han och skrattar. Det är roligt att ha upplevt det, jag kunde inte tro att det var en sådan apparat. Vi filmade en hel dag i det där rummet, och så kom bara en liten snutt med.

Sett filmen på ortens biograf

Självklart har båda två sett filmen, närmare bestämt på biografen i Virserum.

– Det var nog många som inte kände till att vi båda är med i den, samtidigt kanske det lockade en och annan till bion, av dem som visste, säger Jan-Olof Svensson.

Har ni fått några reaktioner i efterhand?

­– Inga egentligen, mer än någon som skojat till det och sagt ”nu kommer artisten”, säger Frank Axelsson.

– Jag fick ett samtal från Stockholm, från en jag känner som sa ”helt plötsligt fick jag se dig”. Annars har det nog gått obemärkt förbi, säger Jan-Olof Svensson och skrattar.