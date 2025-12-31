Sena julklappen: Dubbla miljonvinster till Småland – "Sov ingenting"

Det blev dubbla miljonvinster till Småland vid fredagens Eurojackpotdragning. – Jag är fortfarande lite chockad och sov ingenting efter det, säger en av vinnarna.

Det var ett andelsspel som gav en totalvinst på drygt 15,7 miljoner kronor där två av tio andelar gick till spelare i Småland – en i Jönköping och en i Huskvarna.

För vinnaren i Jönköping blev vinsten på drygt 1,5 miljoner kronor både oväntad och omtumlande. Det var först under lördagen, när hon egentligen skulle gå och lägga sig, som kvinnan i 50-årsåldern kom på att hon behövde rätta sina rader. Det beslutet förändrade hela kvällen, uppger Svenska Spel i ett pressmeddelande.

”Fortfarande lite chockad”

– Jag kom på att jag hade spelat ett andelsspel i fredags. När jag såg raden var det i stort sett alla rätt. Jag är fortfarande lite chockad och trodde aldrig att något sådant här skulle hända. Jag sov ingenting efter det, berättar kvinnan skrattande.

Kvinnan har spelat Eurojackpot i ungefär ett år och beskriver vinsten som något som skapar både glädje och trygghet.

– Jag vill köpa en ny väska och en ny telefon. Sen vill jag tänka ekonomiskt, vinsten betyder en trygghet, berättar vinnaren.

Annons:

”Ögonblick som stannar”

Svenska Spel Turs kommunikatör Daniel Arnkvist gratulerade de småländska vinnarna.

– När någon rättar sina rader och inser vad som hänt blir reaktionen ofta väldigt stark. Det är ögonblick som verkligen stannar kvar, säger han.

Totalvinsten på drygt 15,7 miljoner kronor delades jämnt mellan de tio andelsspelarna, vilket innebar 1 574 959 kronor per andel.