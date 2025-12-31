Vi önskar alla våra 145 000 läsare ett riktigt gott nytt år!

Ett riktigt gott nytt år tillönskas er kära läsare. Själva är vi både spända och förväntansfulla på vad 2026 kan ha för gott att föra med sig.

Med sju timmar kvar till tolvslaget vill vi passa på att önska ett Gott nytt år till alla, inte minst våra kära läsare och annonsörer.

Vi gläds över att ni är trogna våra fyra tidningar – Dagens Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Kalmar. Tillsammans fortsätter sajterna locka 145 000 unika användare varje vecka och antalet visningar ligger i snitt på omkring 900 000 per vecka.

Vi har ett starkt år i ryggen och gläds åt möjlighet att vidare utveckla vår verksamhet och investera ännu mer i vårt innehåll det kommande året.

Nu går vi ner i varv under nyårskvällen medan ni firar med släkt och vänner, men händer det något större kommer du förstås få veta det. I morgon är vi tillbaka som vanligt med ett stort antal artiklar helt gratis för alla.