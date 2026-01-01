01 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Vimmerbykvinna fick storvinst på nyårsafton – satt med dubbellott

En kvinna från Vimmerby kommun vann 200 000 kronor på Bingolotto tack vare en dubbellott. Foto: Johan Carlén

Vimmerbykvinna fick storvinst på nyårsafton – satt med dubbellott

NYHETER 01 januari 2026 08.40

Nyår med Bingolotto blev extra spännande för en kvinna från Vimmerby kommun, som fick snurra på Astrohjulet.

Annons:

Under gårdagskvällens sändning av Bingolotto fick sig kvinnan från Vimerby kommun en rejäl upplevelse när hon kom fram i direktsändning och fick spela Astrohjulet. Det måste ha varit olidligt spännande för hjulet stannade ett pinnhål ifrån en miljon.

Till slut stannade hjulet på 100 000 kronor, men en dubbellott gjorde att summan dubblerades, till 200 000 kronor. Det framkommer i ett pressmeddelande från Folkspel.

Vår tidning söker vinnaren.

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt