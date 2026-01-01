Nyårsaftons glada vinnare: "Har nog inte riktigt sjunkit in än"

Daniel Norberg, Lotta Engberg, Carin da Silva och Casper Janebrink fick stor anledning att gratulera Lena Tyrberg till vinsten på nyårsafton. Foto: Mathias Otterberg

Hon beskriver det som en chock när hon kom fram i direktsändning och fick snurra på Astrohjulet. Nyårsafton blev minst sagt annorlunda för Lena Tyrberg från Frödinge. – Det har nog inte riktigt sjunkit in än, säger den glada vinnaren.

Ja, på nyårsafton fick Lena Tyrberg vara med om en oväntad upplevelse minsann. Hon blev minst sagt snopen när hon kom fram till programledarna Lotta Engberg och Daniel Norberg – och fick snurra på Astrohjulet som just denna kväll var välfyllt med storvinster. Miljon efter miljon fanns utplacerade på hjulet.

– Det var en liten chock när jag väl kom fram, det var ofattbart att förstå, men det var helt fantastiskt, säger Lena Tyrberg när vi når henne på telefon.

Har det hunnit lägga sig något under natten?

– Ja, det har det gjort lite. Men det är fortfarande svårt att förstå, det har inte sjunkit in riktigt att det hänt. Och det tog lång tid innan jag somnade.

"Stanna, stanna, stanna"

Lena Tyrberg har lite fördröjning på sin tv där hon bor, så hon uppskattar att hon låg 30-40 sekunder efter själva sändningen.

– Jag satt i ett annat rum, så jag såg det inte direkt, men jag hörde Daniel säga ”stanna, stanna, stanna”. Det gick förbi miljonen och var ett ifrån att hamna på miljonen igen, säger Lena Tyrberg som ändå tycks vara väldigt tacksam för vinsten.

Hjulet stannade på 100 000 kronor, en summa som dubblades genom Lenas dubbellott.

– Jag visste ju att jag hade en dubbellott, men det var först när Daniel sa ”du sitter med dubbellott”, som det gick upp för mig.

Vet du redan nu vad du vill göra med pengarna?

– Jag fick den frågan flera gånger i går kväll när folk ringde och skickade SMS, men jag vet faktiskt inte. Inget ”oj, nu ska jag göra det här”, men jag har barn och barnbarn, så det finns många jag kan glädja.