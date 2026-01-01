Två töser först ut i Västervik och Kalmar – "Fantastiskt"

Två töser ska ha varit först ut i Västervik och Kalmar. På bilden mamma Hedda och pappa Martin vars dotter var först ut i Kalmar idag. Foto: Region Kalmar

En flicka på knappa tre kilo blev första bebis ut på nya året i Kalmar. Det meddelar Region Kalmar på sina sociala medier, där även en stolt mormor meddelar att hennes dotter blev först i Västervik att få en tös kl. 00.46.

Klockan hade slagit 11.28 på nyårsdagen när Hedda och Martin blev föräldrar till en liten flicka, 2 920 gram tung. Hon förärades en vit stickad mössa med texten "2026" i guldfärg och en rosa toffs.

”Vi är så glada att hälsa varmt välkommen till årets första bäbis i Kalmar”, skriver Kvinnokliniken på Regionens Facebook, samtidigt som de passar på att gratulera föräldrarna.

”Fantastiskt”, skriver regionen och meddelandet har fått många gillningar, samtidigt som många lyckönskar föräldrarna.

"Grattis! Har själv en son som föddes på nyårsdagen 2023. Han var tredje första i Kalmar län då", skriver Jessica Johansson.

"Grattis från en som oxå e först i Kalmar fast för 38 år sen idag, så stort grattis till dig", hälsar Kattiz Gummis Karlsson.

Den här lilla tösen ska dock inte ha varit allra första till världen i länet, för i inlägget uppmärksammar Pia Wikström från Vimmerby att hennes dotter fick en tös kl. 00.46 natten till nyårsdagen i Västervik.

Så grattis till båda de små bebisarna.