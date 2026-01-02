Snövarning kvar för delar av länet – så länge gäller den

I går utfärdade SMHI en gul vädervarning för stora delar av Kalmar län. På fredagen har den förlängts och gäller nu till 18-tiden i kväll.

Stora delar av Sverige upplever snökaos, men här i Kalmar län har det varit långtifrån värst. Ändå ligger en gul vädervarning kvar över stora delar av Götaland.

Det rör sig om Västra Götaland, Halland, Jönköping och Östergötland. Liksom delar av Kalmar län. Det rör sig om snöbyar som lokalt kan bli kraftiga med 10-15 centimeter och lokalt kan det bli ännu mer.

Vimmerby och Hultsfred faller inom det gula varningsområdet medan Västervik och Kalmar ser ut att klara sig.

"Det är osäker exakt vart det kraftigaste snöfallet passerar, i stora delar av området kan det bara komma någon centimeter snö eller inget alls", skriver SMHI.

Lokalt skulle kraftiga snöbyar kunna ge trafikproblem.

”Det kan vara svårt att ta sig fram i trafiken på grund av snö på vägar, trafikolyckor eller stillastående fordon”, skriver SMHI som påminner om att restider kan bli längre på grund av halka och dålig sikt.

Varningen gäller till 18-tiden på fredagskvällen.