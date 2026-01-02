Prislappen för dyraste huset i Vimmerby kommun senaste månaden: 3,1 miljoner

En fastighet för 3,1 miljoner kronor är högst upp på listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna i Vimmerby kommun i december.

Totalt registrerades sju fastighetsförsäljningar i kommunen under december månad, med ett snittpris på 1,2 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under december månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare.

5. 805 000 kronor, Storebro

Nu har huset på Alvägen 1 i Storebro fått nya ägare. Priset blev 805 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december. Huset byggdes 1971 och har en boyta på 109 kvadratmeter.

7 500 blev priset per kvadratmeter för villan.

4. 1,1 miljoner, Vimmerby

Försäljningen av fastigheten på adressen Hökgatan 8 i Vimmerby är nu klar. Huset är 118 kvadratmeter stort och byggdes 1970. Ägarbytet blev klart i december och priset blev 1 090 000 kronor.

Per kvadratmeter blev priset 9 000 kronor.

3. 1,1 miljoner, Locknevi

Fastigheten på Locknevi 195 i Vimmerby har fått ny ägare. Priset blev 1 100 000 kronor.

2. 1,4 miljoner, Vimmerby

Fastigheten på adressen Smedjegatan 5 i Vimmerby har fått nya ägare. Köpet blev klart i november och priset blev 1,4 miljoner kronor. Huset byggdes 1940 och har en boyta på 146 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 10 000 kronor.

1. 3,1 miljoner, Vimmerby

Nu är försäljningen klar av huset på adressen Trollgatan 13 i Vimmerby. Priset blev 3 100 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i december. Huset är byggt 1986 och har en boyta på 127 kvadratmeter.

Kvadratmeterpriset blev 24 500 kronor.