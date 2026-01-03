Svan mitt på riksvägen stoppade trafiken utanför Vimmerby

En svan slog sig under lördagen ner på riksväg 40 utanför Vimmerby och stoppade trafiken. Foto: Privat

En svan stoppade under lördagen trafiken på riksväg 40 utanför Vimmerby. Ödet för fågeln som vägrade flytta på sig är tyvärr okänt.

Läsare hörde under lördagen av sig till vår tidning och berättade att en svan slagit sig ner mitt på riksväg 40 strax väster om Åkeborondellen, vägrade flytta på sig och stoppade trafiken.

Trafiksituationen tillät tyvärr inte vår läsare att stanna och hjälpa till, men en lastbilschaufför hade stannat, skyddade fågeln med sitt fordon och uppges ha ringt efter hjälp.

Det är oklart varför svanen, som satt helt stilla på vägen, hade slagit sig ner där. Det är heller inte känt om den hade frusit fast.

Om du vet något mer om händelsen eller hur det gick för den stackars fågeln, får du gärna kontakta oss eller skriva i kommentarsfältet på vår Facebooksida.

Uppdatering klockan 15.45:

En annan läsare gav oss just ett glädjande besked. Efter en stunds vila i skydd av lastbilen, reste sig svanen och flög i väg i riktning mot Åbro Bryggeri. Förhoppningsvis slutade allt gott för den vackra fågeln.