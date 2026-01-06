Snökanonerna går för högtryck – då tror föreningen på premiär

Webbkameran visade på måndagen att arbetet pågår för fullt i Valbacken i Ingatorp. Foto: Skärmdump

Valbacken i Ingatorp hoppas kunna öppna till helgen, eventuellt redan på fredag. – Förra året hade vi öppet ett 30-tal dagar med över 4 000 besökare sammanlagt, säger Sören Andersson, kassör.

Arbetet med att lägga snö i Valbacken pågår för fullt. Kombinationen konstsnö och natursnö gör eldsjälarna i Valbackens Alpina hoppfulla. Styrelsen tror på en öppning redan till helgen.

– Eventuellt redan på fredag, då brukar vi ha kvällsöppet. I nuläget är det inte utpistat, utan vi måste lägga ut snön för att se så det håller, och den stora akilleshälen är så alla maskiner håller. Vi kommer bestämma oss på onsdag, så man får hålla koll på vår hemsida, säger ordförande Lars Olofsson Kjellberg.

Många ideella timmar på en säsong

Han och Sören Andersson är två av många medlemmar som jobbar ideellt med att upprätthålla traditionen med skidåkning lokalt.

– Vi är sju arbetslag som jobbar när det är öppet. Vi alternerar så ett lag jobbar per dag, så vi är 70-80 personer involverade totalt i det hela, säger Sören Andersson.

Vad har du för förhoppningar kommande säsong?

– Det vore bra om det kunde hålla sig, så det är kyla hela tiden. Det svåra är när det blir kraftiga mildväder. Tidigare säsonger har vi behövt stänga någon helg för att det varit så milt. Förra året exempelvis, då gjorde vi snö, sedan blev det mildväder, så vi fick göra ny snö.

Lagt krut på huvudbacken

Valbacken har fyra nedfarter, men i många fall har man bara kunnat ha en-två öppna.

– Målet är att hålla alla fyra öppna på sikt, det är roligare då. Nu först har vi lagt krut på huvudbacken, och har vi tur blir det mycket natursnö så det går att åka på den högra sidan också, säger Lars Olofsson Kjellberg.

Hur ligger ni till i tid, jämfört med tidigare säsonger?

– Varje säsong är vårt mål att komma igång i mellandagarna, det gjorde vi förra året. Men året dessförinnan kom vi igång kring den 20 januari, så jag tycker det är rätt bra om vi kan öppna den här helgen, säger Sören Andersson och tillägger:

– Vi har ju missat långhelgerna, men det är som det är. Det kan vi inte styra över. Förra året hade vi öppet 29-30 dagar med över 4 000 besökare sammanlagt.