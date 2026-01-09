Entusiasterna i mål – då blir det skidpremiär efter hårt ideellt arbete

Charlotta Stjärne är ordförande i Asby Alpina som beräknar öppna Asbybacken på söndag. Lördag kan bli bonusdag. Foto: Skärmdump/Privat

Asby Alpina grundades redan 1979 av några skidentusiaster och en skärmflygare. Än idag håller entusiaster traditionen vid liv, och nu gläds man åt att det är dags för premiär. Precis som i Valbacken i Ingatorp. – Vi hade kunnat öppna Stora backen tidigare, men för allmänhetens skull behövde vi få klar slingan också, säger ordförande Charlotta Stjärne.

Asbybacken beskrivs av klubben som ”en modern skidbacke i litet format”.

– Det är en liten familjebacke, mitt i skogarna i Ydre kommun som vi jobbat med i en herrans massa år. De senaste åren har vi verkligen kunnat köra på med alla våra resurser, säger Charlotte Stjärne.

Snökanonerna har gått för högtryck sedan en dryg vecka. På klubbens hemsida finns en webbkamera, där har man kunnat följa det idoga, ideella arbetet med att färdigställa backen.

Nu finns ett öppningsdatum.

– Vi öppnar två av tre nedfarter i morgon, berättar Charlotta Stjärne. Vi hade siktat in oss på söndag, så lördagen blir en bonusdag.

Hur nyttjad är backen?

– Vi kan ha uppåt 400-500 på en dag, om det är en riktigt, riktigt bra dag. Det kommer folk från Linköping, Norrköping, men också från era håll i Vimmerby.

”Stort inkomstbortfall”

Det tidigare mildvädret innebär att Asby Alpina missat hela jullovet.

– Vi brukar ha som mål att öppna den 26 december, förra året öppnade vi samma helg som nu. Att vi inte kunnat öppna tidigare gör förstås att vi får ett stort inkomstbortfall. Men vi gör det här för att människor ska kunna umgås och vara ute i naturen, för de som inte har råd att åka iväg eller för de som behöver åka skidor innan man åker till Sälen. Vi brukar säga att vi grundar för att Sälen finns. Här kan man ”smygträna” lite, säger hon och skrattar.

Nytt för i år är att det finns fyra stycken laddplatser för laddning av elbilar i anslutningen till parkeringen.

Även Valbacken i Ingatorp kan nu meddela att de öppnar i morgon, så anläggningen håller öppet både lördag och söndag.

"Kom förbi och hälsa på oss – vi ser fram emot att träffa er alla igen", skriver föreningen på sin hemsida.