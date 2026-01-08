08 januari 2026
Sjukvården misstog stroke för förvirring

En person i 80-årsåldern drabbades av en stroke som misstogs för förvirring. Genrebild. Foto: Bildbyrån

NYHETER 08 januari 2026 19.00

Anhöriga hörde av sig till vården med misstankar om att en person i 80-årsåldern drabbats av stroke. Sjukvården trodde först att det rörde sig om förvirring. 

Den bedömningen visade sig vara fel och ledde till att strokediagnosen fördröjdes och att en propplösande behandling inte kunde ges. 

”Det går inte att utesluta att patientens kvarvarande besvär hade varit lindrigare om behandling hade kunnat ges”, skriver regionen i ett pressmeddelande. 

Åtgärder har vidtagits för att minska risken för liknande händelser. Agerandet anmäls också till Inspektionen för vård och omsorg i enlighet med Lex Maria. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

