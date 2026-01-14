Hon vill se bilfritt torg i sommar: ”Lockar barn till båda sidor av trafikerad väg”

Leona Andersson har skrivit ett medborgarförslag om att stänga av torget helt för biltrafik under Sommartorget och andra evenemang. Foto: Bilden är ett montage. T.v. Privat. T.h. Johanna Karlsson, arkivbild

Att bilvägarna över torget i Vimmerby inte stängs av under evenemang som Sommartorget och Tomtenatta är en direkt fara, särskilt för barn. Det menar Leona Andersson, som tillsammans med sina kollegor på gatukontorets driftavdelning många gånger påpekat att Storgatan verkligen borde stängas av under Sommartorget då många barn korsar gatan. Nu har Leona skrivit ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Sommartid lever torget i Vimmerby upp. Parkeringen spärras av, och uteserveringar samsas med den stora lekplats som byggs på torget. På andra sidan torget, invid rådhuset, finns schackspel, biljard och olika aktiviteter för barn. De båda lekytorna klyvs av Storgatan, som trots hastighetsbegränsningen på 7 km/h är vältrafikerad.

Leona Andersson arbetar på kommunens gata- och parkavdelning. Det är hon som tillsammans med kollegorna ställer i ordning sommartorget införs säsongen. De spärrar av och stänger av gator när det beordrats och har många gånger påpekat att de ser en risk i att trafiken korsar torget där mycket barn uppehåller sig.

– Jag kan tycka att det ska vara helt avstängt under Sommartorget. Vägen förbi gamla Önska-lokalen och mot Rusta kan var öppen, men att vi bygger upp båten och det på torget, och har andra barnaktiviteter på andra sidan vägen vid Rådhuset är jättekonstigt. Det borde vara avstängt när barnen är där så de kan ta sig över vägen utan risk, säger Leona.

Hon är själv med och sätter upp skyltarna om gångfartsområde och hastighetsbegränsning på 7 km i timmen, men tycker inte det gör så mycket skillnad.

– Det är knappt någon som håller det.

Problem även under Tomtenatta

Även under Tomtenatta reagerade Leona på trafiken. Hon besökte då torget tillsammans med sina egna barn.

– Då var det både ponnyridning och uppträdande utanför Turistbyrån. Det stod folk ända ut på gatan, och folk fick gå åt sidorna när det kom bilar. Det känns väldigt onödigt att ha trafik där när man vet att det springer barn och är barnevenemang på torget.

Under nyårsnatten, mellan klockan 02 och 08 var däremot Storgatan avstängd. Något Leona känner sig mycket frågande till.

– Jag satte själv upp skyltarna men förstår inte varför. Det var ju ingenting på torget då, och man får inte ens smälla raketer under de timmarna så jag vet inte alls vad man stängde av för.

Vill ha en grind som stoppar trafiken

Till sommaren och andra aktiviteter på torget föreslår Leona att en grind, lik den som sitter på Sevedegatan i höjd med Stadshotellet, sätts upp på Storgatan och stänger av trafiken helt under sommarmånaderna.

– Jag förstår att en del butiker kring torget blir oroliga för att kunderna inte ska hitta till torget, men det finns ju parkeringar runt om. Jag tänker att man inte ska behöva locka barnen till båda sidorna av en trafikerad väg i alla fall. Det är riskfyllt. Det finns andra städer som stänger sina torg sommartid, då kan vi också göra det.

Nu hoppas Leona få gehör för sitt medborgarförslag och att det tas upp i politiken. Än har hon inte fått någon respons.

– Nej inte än. Men jag vet att många fler tycker så här så jag hoppas det händer något.