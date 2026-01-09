Skidspår klara vid både VOK och Ceos – förening tackas

Det har varit en stor efterfrågan sedan snön föll. Under gårdagskvällen blev skidspåren klara vid både VOK och Ceos. Storebro Sport Club har varit inne i Vimmerby och kört upp spåren.

– Äntligen är skidspåren gjorda vid både VOK och Ceos. Efterfrågan på skidspår har varit stor och det ser vi inte minst på utlåningen av längdskidor på sport- och fritidsbiblioteket. Vi är tacksamma att Storebro Sport Club snabbt kunde ställa upp och göra spåren till oss. Återigen ett tecken på hur viktig god samverkan är och hur starkt och hjälpsamt föreningsliv vi har i Vimmerby kommun, säger Anton Palmér från utvecklingsavdelningen.

Kommunen påminner också om att det självklart inte är tillåtet att gå i skidspåren.